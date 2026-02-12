2026年2月11日(水・祝)に、＜渡辺直美 (20) in 東京ドーム＞が開催された。

45,000人以上が来場した本公演は、企画・脚本に加え、コント中の作詞や楽曲プロデュースまで渡辺直美本人が手掛け、デビューから芸歴20年目までの歩みが余すことなく詰め込まれていた。

事前に発表していた出演者は渡辺直美のみで、当日駆けつけたゲストはすべてサプライズでの出演となった。若手時代から親交があった千鳥、又吉直樹(ピース)、平成ノブシコ ブシ、友近、モンスターエンジン、池田一真(しずる)、ハリセンボン、シソンヌ、チョコレー トプラネット、ハライチ、向井慧(パンサー)、ジャングルポケットという実力派芸人たちが集結。

さらに、朝日奈央の出演に加え、総勢70名以上のダンサーがステージを華やかに彩り、笑いとエンターテインメントが融合した圧巻のコメディーショーを届けた。

また、公演中には、ドーム公演に向けてこれまで覆面アーティスト「Peach Nap」として活動していたことを発表。あわせて、千葉雄喜とのコラボレーション楽曲も初披露された。コラボ曲「なにこれ?」は近日楽曲配信予定とのこと。

そして、本公演は「Most tickets sold for a comedy show by a solo female comedian(女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚としてギネス世界記録に認定される快挙を達成。終演後には授賞式が行われ、会場は大きな祝福に包まれた。

公演の模様は、オンライン配信にて視聴可能。配信チケットはFANYオンライン チケットおよびHuluにて、2月25日(水)21時まで購入可能、同日23時59分まで何度でも見ることができる。

＜渡辺直美 (20) in 東京ドーム＞配信チケット

視聴チケット料金：4,000円(税込)

販売期間：2月25日(水)21:00まで

※見逃し配信期間：2月11日(水・祝) 生配信終了後、準備が整い次第〜2月25日(水)23:59

※権利の都合上、会場の東京ドームと配信ではコンテンツの内容が一部異なる可能性があります。

※見逃し配信期間内は何度でも繰り返し視聴できます。

配信プラットフォーム/チケット購入

FANYオンラインチケット：https://r.ticket.fany.lol/watanabenaomi20intd

Hulu：https://www.hulu.jp/store/first-show-at-tokyo-dome-naomi-watanabe-20