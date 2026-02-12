元女子スピードスケートで五輪2大会メダリストの高木菜那さん（33）が2026年2月8日、自身のインスタグラムを更新。「爆買い」したというミラノ五輪のマスコット「ティナ」グッズのお土産を紹介した。

「ななの日常を発信していこうと思います！」

高木さんは、動画で「ティナさん今人気らしいです」「爆買いしました！」と紹介。動画では、購入した「ティナ」のぬいぐるみやバッジなどのお土産を並べながら、紹介していた。かぶっているニット帽も「ティナ」デザインのようだ。最後は「イエーイ」と言って、笑顔。テロップでは「購入品紹介でした！」とあった。

また、インスタグラムに投稿された文章では、「スピードスケートの解説をさせていただいてるのですが なかなか顔が出る機会が少ないので ななの日常を発信していこうと思います！」とのこと。「会場内はなかなか撮影ができないのですが、その他でこんなところ見たい！などあったらコメントしてください」と呼びかけていた。

この投稿には、「高木菜那×猫耳ニット＝最強」「めちゃくちゃ可愛い！」「解説頑張ってください」「帽子も可愛い」「めちゃくちゃ似合ってますね」といったコメントが寄せられていた。