茨城県庁で新スタジアムプロジェクトの会見を開いた

鹿島アントラーズと茨城県、鹿嶋市は2月12日、茨城県庁で会見を開き、新スタジアムプロジェクトを発表した。

2033年の竣工を目標に、総合力の高いスタジアムを整備するとしている。

会見には大井川和彦・茨城県知事、田口伸一・鹿嶋市長と共に、鹿島・小泉文明社長が出席。小泉社長は「サッカーだけでなく365日利活用できる、県民に愛されるスタジアムとしていきたい。30年後、50年後も発展できるような、未来あるスタジアムを作っていきたい」と話した。具体的な規模や収容人数に関しては「これからコンセプト作りをまとめていきます。私自身は（現在規模のの）4万人は大きいかなと思っています。周辺のまちづくりと共に様々な議論をしながら最適なキャパシティーを決めていきたい」と話した。

建設予定地は、現在のカシマサッカースタジアム（メルカリスタジアム）の隣接地、鹿嶋市の「卜伝の郷運動公園」。今後、土地の所有者である鹿嶋市等とも協議を進め、都市計画変更を含めた諸手続きや周辺まちづくりの検討を進めていく。現在のスタジアムは一定のレガシーを残しつつ解体する方針。跡地については新スタジアムと一体的なまちづくりを行い、地域の中長期的な発展を目指していく。

メルカリスタジアムは、Jリーグが開幕した1993年に建設。2002年の日韓ワールドカップや2021年の東京五輪の会場になるなど、サッカー専用スタジアムとして愛されてきた。だが建設から30年以上が経過し、施設の老朽化が進み、年間約8億円の維持管理コストが大きな課題となっていた。

これまでアントラーズが中心となり、県や鹿嶋市らと共に新スタジアムの整備に向けた調査を実施。鹿嶋市内での建設検討を進めてきた。プロジェクト実現のために、新スタジアムは県による公設としつつ、建設費や運営、維持管理にはアントラーズなど民間活力を積極的に導入することを県に対して提案してきた。

茨城県も民間が建設費の一部や運営、維持管理に一定の負担をする前提であれば、現スタジアムの維持に多大なコストを費やすより、新スタジアムを整備する方が中長期的なメリットが大きいと判断。県が公設で整備し、新スタジアムの早期かつ確実な整備を進めていくことでまとまった。

今後のスケジュールは、2026年中に新スタジアム整備の基本計画を策定し、2033年の竣工、開業を目指していく。（FOOTBALL ZONE編集部）