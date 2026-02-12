スターバックスに、SAKURAの季節を存分に楽しめる「SAKURAビバレッジ」が登場。

「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」と「桜 咲くよ ラテ」「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」の3種類が期間限定で販売されます☆

発売日：2026年2月18日（水）〜

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

SAKURAのシーズンは、新しい季節の訪れにワクワクを感じながらも、ひとりひとりがそれぞれの前に進もうとする時期です。

SAKURAのシーズンは、新しい季節の訪れにワクワクを感じながらも、ひとりひとりがそれぞれの前に進もうとする時期です。

新しい日々に向かって、毎日をがんばる人を応援したい。

そんな想いをのせて、それぞれの桜が咲くことを願い、応援の気持ちを込めたSAKURAビバレッジがラインナップされます☆

桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ

価格：持帰り 687円(税込)／店内利用 700円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

一口含んだ瞬間から上品な白桃の味わいを口いっぱいに感じられる「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」

白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、ボディには、白桃をベースにしたフラペチーノを合わせています。

カップには桜味のソースを沿わせ、トップは2色のさくらフレーバーシェイブで桜の花びらを演出。

桜の花びらを思わせる淡い色合いの一杯で、ぷるんとしたミルクプリンの食感に白桃のとろっとした甘み、飲み進めると桜のソースが徐々に混ざり、ほんのり桜の風味も感じられる一杯です。

※桃果肉・果汁5%未満。うち、白桃の割合は99%

桜 ソース カスタマイズ

価格：持帰り 54円(税込)／店内利用 55円(税込)

対象メニュー：「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」のみ

自分好みの一杯にカスタマイズができる「桜 ソース カスタマイズ」もラインナップ。

白桃をよりすっきりと楽しみたい方には、桜ソース無し、桜味をもっと楽しみたい方は、桜ソースを追加して楽しむことができます。

桜 咲くよ ラテ（Hot/Iced）

価格：持帰り 618円(税込)／店内利用 630円(税込)

桜の味わいをしっかりと楽しみながら、見た目からもさくらを堪能できる「桜 咲くよ ラテ」

バリスタが一杯一杯、ゲストに「桜が、咲きますように」と応援する想いを込めながら、桜が咲く様子をトッピングで表現します。

ひと口ごとにふんわりと広がるやさしいさくらとミルクの味わいに、2色のフレーバーシェイブとチョコレートソースで描いたさくらアートが、心をほっとほぐし、前向きな気持ちを届けてくれる一杯です。

※Mobile Order & PayではHotのみの提供です。店頭では、ホットとアイス両方が販売されます

桜 咲くよ 白桃 ソーダ

価格：持帰り 579円(税込)／店内利用 590円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

白桃と桜の風味をどちらも楽しめる、すっきりとした味わいの「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」

白桃ジュレのぷるんとした食感に、さくらや白桃、ラベンダーやカシス、バニラの香りを合わせた夜の桜をイメージしたピーチフレーバーシロップがふわっと香る、しゅわしゅわっと弾ける炭酸が心地よい一杯です。

さくらの香りに癒されながら、もうひと踏ん張り頑張りたいときや、気持ちをリフレッシュしたいひとときに寄り添ってくれます。

※白桃果肉・果汁5％未満

※桜香料使用

桜味が好きな方も、さくらの気分を味わいたい方にもぴったりな、SAKURAを楽しめるビバレッジ。

スターバックスにて2026年2月18日より販売される「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」「桜 咲くよ ラテ」「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」の紹介でした☆

※画像はイメージです

