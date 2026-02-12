£¸Æü¡¢¹­Åì¾ÊÅì´Ð»Ô¤ÎÊâ¹Ô³¹¡ÊÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È·Þ½Õ²Ö»Ô¡£Ç¯±Û¤·¥à¡¼¥É¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÅì´Ð¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹­½£2·î12Æü¡ÛÃæ¹ñ¹­Åì¾Ê¹­½£»ÔÃæ¿´Éô¤Î²Ö¾ë¹­¾ì¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡¢º£Ç¯¤Ï2·î17Æü¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎæÆîÃÏ°è¡ÊÆîÎæ»³Ì®°ÊÆî¤Ç¡¢¼ç¤Ë¹­Åì¾Ê¡¢¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¡¢³¤Æî¾Ê¤ò»Ø¤¹¡Ë¤ÎÆÃ¿§¤ò»ý¤ÄÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡Ö±Ñ²ÎÉñ¡×¤ä¡ÖÀÃ»â¡Ê¹­Åì¤Î»â»ÒÉñ¡Ë¡×¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÇï¼ê¤ò½¸¤á¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡ÖÊ©»³ÌÚÈÇÇ¯²è¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ÔµéÂåÉ½ÅªÅÁ¾µ¼Ô¤ÎÎ­¾áèÌ¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¼Ô¤ËÌÚÈÇÇ¯²è¤Îºþ¤êÊý¤ò¼Â±é¤·¡¢ÂÎ¸³¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î­¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤¬¶á¤Å¤­Íè¾ì¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹­½£¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âÂÎ¸³¤ä¹ØÆþ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¹­Åì¾ÊÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÇ¯±Û¤·ÍÑÉÊ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤ë»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê£²·î£±Æü»£±Æ¡¢¹­½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë

¡¡²ñ¾ì¤ÏÀè¤´¤í¹­½£»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö2026Ç¯Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÇ¯²ß¡ÊÇ¯±Û¤·ÍÑÉÊ¡Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°·î´Ö¡×¤ÎÁ´¹ñ¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ËÜÅÚ15¤Î¾Ê¡¦¼«¼£¶è¡¦Ä¾³í»Ô¤È¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ªÎ¾ÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤«¤é130·ïÍ¾¤ê¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÂåÉ½Åª¹àÌÜ¤¬½ÐÅ¸¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°·î´Ö¤Ï3·î3Æü¤Þ¤Ç¡£´ü´ÖÃæ¡¢¹­Åì¾Ê¤ÏÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ç¯Â¯´Ñ¸÷¥ë¡¼¥È¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤È¾ÃÈñ³èÀ­²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/ûç¿ð璇¡¢ÍÌ¿¼¿¼¡Ë

¹­½£»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÇ¯±Û¤·ÍÑÉÊÇã¤¤Êª·î´Ö¤ÎÁ´¹ñ¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÇ¯±Û¤·¥à¡¼¥É¤òÌ£¤ï¤¦´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê£±·î£²£¶Æü»£±Æ¡¢¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÍÌ¿¼¿¼¡Ë
¹­½£»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÇ¯±Û¤·ÍÑÉÊÇã¤¤Êª·î´Ö¤ÎÁ´¹ñ¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¡¢¿áÅü¡Ê¤¢¤áºÙ¹©¡Ë¤Îµ»Ë¡¤òÂÎ¸³¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê£±·î£²£¶Æü»£±Æ¡¢¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÍÌ¿¼¿¼¡Ë