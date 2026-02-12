½ÕÀá¹µ¤¨¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤®¤ï¤¦¡¡Ãæ¹ñ¹Åì¾Ê¹½£»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£2·î12Æü¡ÛÃæ¹ñ¹Åì¾Ê¹½£»ÔÃæ¿´Éô¤Î²Ö¾ë¹¾ì¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡¢º£Ç¯¤Ï2·î17Æü¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎæÆîÃÏ°è¡ÊÆîÎæ»³Ì®°ÊÆî¤Ç¡¢¼ç¤Ë¹Åì¾Ê¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¡¢³¤Æî¾Ê¤ò»Ø¤¹¡Ë¤ÎÆÃ¿§¤ò»ý¤ÄÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡Ö±Ñ²ÎÉñ¡×¤ä¡ÖÀÃ»â¡Ê¹Åì¤Î»â»ÒÉñ¡Ë¡×¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÇï¼ê¤ò½¸¤á¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡ÖÊ©»³ÌÚÈÇÇ¯²è¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ÔµéÂåÉ½ÅªÅÁ¾µ¼Ô¤ÎÎ¾áèÌ¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¼Ô¤ËÌÚÈÇÇ¯²è¤Îºþ¤êÊý¤ò¼Â±é¤·¡¢ÂÎ¸³¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤¬¶á¤Å¤Íè¾ì¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹½£¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âÂÎ¸³¤ä¹ØÆþ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÏÀè¤´¤í¹½£»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö2026Ç¯Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÇ¯²ß¡ÊÇ¯±Û¤·ÍÑÉÊ¡Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°·î´Ö¡×¤ÎÁ´¹ñ¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ËÜÅÚ15¤Î¾Ê¡¦¼«¼£¶è¡¦Ä¾³í»Ô¤È¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ªÎ¾ÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤«¤é130·ïÍ¾¤ê¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÂåÉ½Åª¹àÌÜ¤¬½ÐÅ¸¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°·î´Ö¤Ï3·î3Æü¤Þ¤Ç¡£´ü´ÖÃæ¡¢¹Åì¾Ê¤ÏÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ç¯Â¯´Ñ¸÷¥ë¡¼¥È¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤È¾ÃÈñ³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ûç¿ð璇¡¢ÍÌ¿¼¿¼¡Ë