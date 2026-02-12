ニュウマン新宿野イベントスペースに、期間限定のポップアップショップ「chara style(キャラスタイル) by Belle Maison」がオープン。

第3弾となる今回のポップアップショップでは、26年度末でマスコットキャラクターを卒業する「Suicaのペンギン」や、世代を超えて愛されている「ムーミン」のグッズが展開されます！

ベルメゾン ニュウマン新宿「chara style(キャラスタイル) by Belle Maison」

期間：2026年2月15日(日)〜3月5日(木)

営業時間：平日・土曜 8:00〜20:30、日曜・祝日 8:00〜20:00

※初日は11時開店（営業時間は変更になる可能性があります）

場所：ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペース（JR東日本 新宿駅 新南エリア改札内 コンコース上）

商品展開：インテリア用品、生活雑貨、ファッション商品など

※価格は実際の店頭価格と異なる場合があります

※商品は数に限りがあります（売り切れの場合はご了承ください）

ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペースに「chara style(キャラスタイル) by Belle Maison」が、期間限定で出店。

ベルメゾンが取り扱う人気キャラクターグッズを、実際に手に取れるポップアップショップが期間限定でオープンします☆

「chara style by Belle Maison」は2025年3月と11月の開催に続き第3弾となる今回は「Suicaのペンギン」と「ムーミン」のグッズを展開。

「Suicaのペンギン」は、2026年度末で卒業すると発表された、JR東日本の交通系ICカード「Suica（スイカ）」のマスコットキャラクターです。

スリッパやシートクッションなど、自宅で過ごす時間を彩るインテリアグッズに加え、販売中のリュックやフックウォッチなどレジャーで役立つグッズまで幅広く展開されます！

世代を超えて幅広い層に愛されている「ムーミン」のグッズは、新生活に役立つ生活雑貨を中心に、ベルメゾンのECショップで人気のオリジナルグッズを中心にラインナップ。

スリッパや枕カバー、ティッシュケースなどが並びます☆

人気商品だけでなく、新商品もオンラインショップに先駆けて、ポップアップショップで販売。

また、トレンドのヒョウ柄や日焼けしたデザインを使用した「サンリオ」など、その他キャラクターのグッズも一部、取り扱い予定です。

ポップアップショップで展開される商品を一部、紹介していきます！

【先行販売】Suicaのペンギングッズ

2026年度末で卒業となる、JR東日本の交通系ICカード「Suica」のマスコットキャラクター「Suicaのペンギン」グッズ。

ポップアップショップではオンラインショップに先がけて、先行販売されます☆

スリッパやシートクッションなど、自宅で過ごす時間を彩るインテリアグッズを展開。

さらに、販売中のリュックやフックウォッチなど、レジャーで役立つグッズも用意されます！

おなかふっくら刺繍のスリッパ「Suicaのペンギン」

価格：1,980円(税込)

「Suicaのペンギン」をデザインした刺繍スリッパに、新色が登場。

ポップアップショップでは、いち早く新しいカラーを手に取ることができます☆

アップリケ刺繍のシートクッション2柄セット「Suicaのペンギン」

価格：4,990円(税込)

「Suicaのペンギン」のお顔をデザインした、キュートなシートクッション。

2柄セットで、一緒に使いたくなるインテリアグッズです！

Lightning / Type-C コネクタ付き リチウムイオン充電器 「Suicaのペンギン」

価格：5,490円(税込)

ひょっこり顔を出す「Suicaのペンギン」が可愛い、リチウムイオン充電器。

Type-Cコネクタに対応しており、出先での充電に便利です☆

PD60W 対応 USB2.0 リール式 Type-C ケーブル「Suicaのペンギン」

価格：3,290円(税込)

絡まりやすいケーブルをリール式で収納でき、見た目もキュートな実用グッズ。

使わないときは「Suicaのペンギン」のお顔に、Type-Cケーブルをしまっておけます！

購入特典：Suicaのペンギン「アイスクリームスプーン」

対象の「Suicaのペンギン」グッズを、税込3,000円以上購入すると、オリジナルのアイスクリームスプーンをプレゼント。

黒のスプーンに「Suicaのペンギン」の顔をあしらった、キュートなデザインです。

※先着順・無くなり次第終了

ムーミングッズ

世代を超えて幅広い層に愛されている「ムーミン」のグッズも、ポップアップショップで展開されます。

ラインアップは、新生活に役立つ生活雑貨を中心に、ベルメゾンのECショップで人気のオリジナルグッズが中心。

スリッパや枕カバー、ティッシュケースなどをそろえれば、春からの生活が楽しくなりそうです☆

抗菌防臭のびのび枕カバー「ムーミン」

価格：1,980円(税込)

カラー：3色

抗菌防臭効果を備えた「ムーミン」デザインの枕カバー。

「ムーミン」や「リトルミイ」「スナフキン」と一緒に、くつろぎの時間を過ごせます！

シルエット切り抜きティッシュケース「ムーミン」

価格：3,990円(税込)

カラー：2色

取り出し口がシルエット切り抜きデザインになっているティッシュケース。

北欧風デザインのカラーリングがおしゃれで、インテリアに花を添えてくれます☆

【先行販売】刺繍デザインバルーントートバッグ「ムーミン」

価格：5,990円(税込)

丸みのあるシルエットと刺繍デザインがかわいいトートバッグを、ポップアップショップで先行販売。

キュートな「リトルミイ」デザインで、春先のお出かけも楽しくなりそうです！

【先行販売】プリント4連のれん「ムーミン」

価格：3,990円(税込)

サイズ：85×150cm

出入口に掛ければお部屋の雰囲気を変えてくれる、「ムーミン」デザインの4連のれん。

明るいカラーで、お部屋の模様替えにもぴったりです☆

購入特典：ムーミン「カフェタンブラー」「ハンカチ」

配布時期：

・第1弾 2026年2月15日(日)〜 カフェタンブラー

・第2弾 2026年3月1日(日)〜 「リトルミイ」のハンカチ

※第1弾、第2弾ともに先着順・無くなり次第終了

対象の「ムーミン」商品を税込4,000円以上購入すると、オリジナルグッズをプレゼント。

期間によりタンブラーとハンカチ、2つの特典グッズを用意しています！

ポップアップショップ第3弾は「Suicaのペンギン」と「ムーミン」グッズを中心に展開。

ニュウマン新宿の「chara style(キャラスタイル) by Belle Maison」は、2026年2月15日から月5日まで開催です！

©Moomin Characters TM

© Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU

※SuicaのペンギンはJR東日本の「Suica」のキャラクターです。

※SuicaはJR東日本の登録商標です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post Suicaのペンギンとムーミンのグッズ！ニュウマン新宿「chara style(キャラスタイル) by ベルメゾン」 appeared first on Dtimes.