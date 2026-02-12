『SHOGUN 将軍』撮影のため、目黒蓮がカナダに旅立ち、8人での活動が始まったSnow Man。個人の活動にも注目が集まる中、メンバーの1人、宮舘涼太（32）の初主演連続ドラマがこの春、放送されるとの情報をキャッチした。

【画像】宮舘涼太と“禁断のラブストーリー”を演じる41歳女優



Snow Manの宮舘涼太（MENT RECORDING公式サイトより）

元KAT-TUN・亀梨和也の言葉で“貴族キャラ”に

『ラヴィット！』（TBS系）などのバラエティ番組や、料理番組『日本全国さすらい料理バラエティ 黄金のワンスプーン！』（TBS）に出演する宮舘。貴族のようなロイヤルなキャラを売りにしており、ファンが宮舘を国王とする、「宮舘王国」の国民を名乗るなど独特な世界観を持つことでも知られる。デビュー当時を知る事務所関係者が語る。

「入所当初から育ちの良さを感じさせる出で立ちで、いつしかファンから“舘(だて)さま”と呼ばれるようになった。ただ、江戸川区生まれで母は元レディース総長、父はサーファーという家庭に育った本人は、『そんなキャラじゃないのに』と戸惑っていました」

そんな宮舘を変えたのが、尊敬する先輩、元KAT-TUNの亀梨和也だったという。

「宮舘の亀梨愛はジュニア時代からとても強くて、亀梨の身に着けたネックレスや香水をよく真似ていましたね。そんな亀梨の舞台に参加した際、『お前プロだろ。お前を見に来てくれた人がいるんだから、幕が開いたら気持ちを切り替えて自信を持ってやれ』と言われ、考え方を変えたそう。以来、“貴族路線”を全面に出すようになった」（同前）

デビュー以降は亀梨のYouTubeに“仲良しの後輩”として頻繁に登場する宮舘。24年のドラマ『大奥』（フジテレビ）では、亀梨のライバル役で共演も果たしている。

「連ドラのレギュラー出演はこれが初めてでしたが、時代劇ドラマや『滝沢歌舞伎』、市川團十郎の歌舞伎公演などで培った所作と演技力を見せつけ、話題を攫っていた」（エンタメ誌記者）

41歳女優と“禁断のラブストーリー”に…

昨年10月公開の映画『火喰鳥を、喰う』では、初めてグループとしてではなく、単独で出演。謎めいた超常現象の専門家を怪演。今年も出演する映画『黒牢城』の公開が控えるなど役者業も順調そのものだ。

そんな宮舘の初主演連続ドラマとなるのが、4月期のテレ朝のドラマだという。関係者が語る。

「放送枠は同じグループの岩本照(ひかる)さんが『恋する警護24時』で主演を務めた、夜11時のオシドラサタデー枠。宮舘さんはこのドラマに王子役で写真出演したことがあります」

今回宮舘が演じるのは、独特な世界観を持つ彼らしい、奇抜な役柄だという。

「宮舘さんが演じるのは、ある日未来からやってきた“イケメン型ロボ”。ヒロインを守るために未来から送られて来たという設定です」（同前）

ヒロインを演じるのは、女優の臼田あさ美（41）。

「ロボットとアラフォー女子の禁断のラブストーリーが描かれる予定。1月10日からクランクインし、宮舘さんはツアーの合間を縫って、都内での撮影に臨んでいた。オンエアが開始する頃には宮舘さんが海外にいるということで、かなり早いスケジュールで撮影しています」（同前）

さらにスノーマンファンには嬉しいサプライズも。

「実は、今回のドラマの主題歌にもスノーマンの楽曲が使われる予定です」（同前）

ドラマの件についてテレ朝に尋ねたが、「今後の編成についてはお答えしておりません」との回答だった。

2月に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪のTBS中継のテーマ曲を担当するなど、話題の絶えないSnow Man。“将軍”は不在でも、“国王”が留守を預かる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月5日号）