「お前の彼女、ブスだよな」――。思春期のブラマジ田中さんに突きつけられたのは、あまりに無慈悲な友人からの嘲笑だった。周囲の美少女と自分を比べ、自己肯定感はどん底。「笑顔がブスだから笑うな」とまで言われ、心を閉ざしていた彼女は、なぜ“美しすぎるマッチョ”へと変貌を遂げたのか。

【変わりすぎ！！】「もはや別人じゃん」ブス彼女→“美しすぎるマッチョ”に変貌した現在の写真【カワイイ×ムキムキ＝最強】

フィットネス選手としても活躍するマッチョ系インフルエンサーのブラマジ田中さん初の著書『一番好きな自分になろう』（幻冬舎）より一部抜粋してお届けする。



ブラマジ田中さんは「コンプレックス」からいかにして脱却したのか？（写真：本人SNSより）

2つのジムを掛け持ち

ジムで働き始めて1年と少しが過ぎた頃、コロナ禍に。出勤日数を減らされてしまったので、2021年の夏頃から、別のジムでも掛け持ちで働き始めました。収入を増やすことが目的だったので、ジム以外にも近所の美容院の受付や、いろいろなアルバイトを探したんです。でも、採用されたのがたまたまジムでした。

そこのスタッフやお客さんから、「お尻だけじゃなくて、全身を鍛えたほうがいいよ」とアドバイスされたので、そのジムで全身をガッツリと鍛えるようになりました。

「これ！」というやりたいことがないからか、「向いてるよ」「やったほうがいいよ」と言われると、すぐに乗せられちゃうんです。お尻を鍛え始めてからも、お尻を褒められるとどんどん調子に乗りました。A君に洗脳されていなかったら、もしもそのジムと掛け持ちしていなかったら、筋肥大を目指すことはなかっただろうなと。いくつもの偶然と奇跡がつながって、今の自分があるんだなと思います。

10代は顔も体形もコンプレックスだらけ

幼い頃は、自分が世界で一番かわいいと思っていました。親や周りが「かわいいかわいい」と褒めちぎってくれていたので、調子に乗って……。でも、中学校に上がると他校からたくさんの女の子たちが来て、そこで「あれ？ 私、もしかしてそんなにかわいくないのかな……」と思うようになって、自己肯定感が下がり始めました。

高校に入学すると、商業科で女子の割合が8割になり、すごくかわいい子がさらに増えて！ 友達もみんなかわいかったです。ギャル系、清楚系、美人系、すべてのジャンルが揃っていて、それぞれのジャンルにたくさんかわいい子がいました。一方、私は当時付き合っていた彼氏の友達に、聞こえるように「○○の彼女ブスだよな」と言われたりして。

みんなに比べて自分は……と、自己肯定感がさらに下がっていきました。

10代はそういう感じで、顔も体形もコンプレックスだらけで、人生で一番自己肯定感が低い時期でした。メイクを覚えて、かわいく撮れた自撮りで自信を少しだけ取り戻したり。かと思えば、仲の良い男友達に「笑顔がブス。笑わないほうがいい」と言われて、笑顔が苦手になってしまったり。メンタル的に不安定でした。

「細くなれればかわいくなれる」と思っていたけど…

私、女性アイドルが好きなんです。かわいい女の子がすごく好きで、トレーニングを始めた頃は韓国アイドルの体形が目標でした。トレーニングをちゃんとしているからシュッとしなやかで、お尻もきゅっと上がっていて、でも細い。それに比べると私は後ろから見たときのお尻の幅があるほうなので、「大きい」と言われることもあって、それもコンプレックスでした。

食事制限もしたけれど、人によって「合う体」が違うんですよね。自分の写真を見返してみると、食べないダイエットをしていたときの私って“バランスが悪い”んです。

頭のサイズの割に体が細くて、肩幅がなさすぎて顔が大きく見えるんですよね。実は私の顔のサイズだと肩幅はあったほうが良かったんだ……と。10代の頃はそういうことも知らず、ただ「細くなれればかわいくなれる」と思っていました。

一番良かったのは「筋トレ」

ダイエットもメイクもファッションも色んなことを試して頑張ったけど、外見のコンプレックスは解消できませんでした。結局一番良かったのは20代で始めた筋トレです。私は、自分がもともと生まれ持っているものをそんなに好きにはなれなかったんです。でも、自分で筋肉を鍛えて作り上げた肉体は、自信が持てる。

そしてコンプレックスだった脚やお尻の大きさは、今やアピールポイントです。

昔は父に似たこの下半身の筋肉のつき方が本当に嫌でしたが、今は父に足を向けて寝られないくらい感謝しています（笑）。

筋トレをして、好きになれなかった自分の体も受け入れられるように……というか、もはや好きになれた部分のほうがたくさんある。自分自身を心から愛してあげられるようになりました。

