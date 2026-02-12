Netflix『脱出おひとり島』シーズン5、「再会編」を14日から配信へ 冬の“天国島”で再集結
Netflixで配信中の大人気恋愛リアリティショー『脱出おひとり島』。Netflix韓国の公式インスタグラムが12日までに更新され、シーズン5の「再会編」が14日から独占配信されることがわかった。
【場面ショット】最強のモテ美女ゴウン＆魅惑のミナス様
海に囲まれた孤島に集まった独身の男女が真実の愛を求めて8泊9日の共同生活を送る同シリーズ。恋愛バトルを繰り広げ、地獄島にてマッチングした男女だけが島を脱出し、お互いの年齢・職業などを知ることができる豪華絢爛（けんらん）な“天国島”へ行くことができる。
シリーズ最多の参加者が出場するシーズン5では、多くの男性を魅了し名言も残したミナス様（チェ・ミナス）や、3人の男性を最後まで一途に思わせた最強のモテ美女キム・ゴウンなど、気になる登場人物が多数。また、ノーコメント禁止の真実ゲームや、グラビア撮影などパワーアップした企画、されには天国島行きを争ってムキムキの男性陣が戦う本気のバトルまで…見どころたっぷりだった。
最終選択では5組がカップルとなり地獄島を脱出した今回のシリーズ。「再会編」では、終わらない本音の裏話を公開。インスタグラムに掲載された予告では、バチバチのバトルを繰り広げたチェ・ミナスとキム・ミンジ、最後まで結末がわからなかったキム・ゴウンとチョ・イゴン、カップルとなったメンバーたちの本音トークの模様をチラ見せ。さらに、メンバーが集まり、パーティーを行う様子も収められている。
【場面ショット】最強のモテ美女ゴウン＆魅惑のミナス様
海に囲まれた孤島に集まった独身の男女が真実の愛を求めて8泊9日の共同生活を送る同シリーズ。恋愛バトルを繰り広げ、地獄島にてマッチングした男女だけが島を脱出し、お互いの年齢・職業などを知ることができる豪華絢爛（けんらん）な“天国島”へ行くことができる。
最終選択では5組がカップルとなり地獄島を脱出した今回のシリーズ。「再会編」では、終わらない本音の裏話を公開。インスタグラムに掲載された予告では、バチバチのバトルを繰り広げたチェ・ミナスとキム・ミンジ、最後まで結末がわからなかったキム・ゴウンとチョ・イゴン、カップルとなったメンバーたちの本音トークの模様をチラ見せ。さらに、メンバーが集まり、パーティーを行う様子も収められている。