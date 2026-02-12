旧芸名「豊中アリス」から改名したセクシー女優で、希少な病気を患っていることを公表した豊岡さつきが12日までに、X（旧ツイッター）を更新。抗がん剤治療を受けることを報告した。

豊岡は1月30日の投稿で「すみません。私、豊岡さつき“珍しい病気”になりました。死ぬかもしれません。みんなに会えなくなるかもしれないです」と切り出し、「というのも、胞状奇胎という、子宮の病気になり、悪化した結果 今は『侵入奇胎』か『絨毛ガン』という病気のどちらかの2択という状態です」と説明。今月6日には「本日、正式な診断結果を聞けました 結果として、『侵入奇胎』と診断を受けました」と報告した上で、「ただ、複雑なので説明します。現時点で、侵入奇胎や絨毛がんに関する情報が日本全国の病院で少ない為、『断定的表現』ができる状態ではないそうです。その為、絨毛がんの数値が出ていない現状だと『侵入奇胎』の可能性が高い。という推定的な表現になります」と説明していた。

今回の投稿では「明日から入院です。ついに、抗がん剤治療が始まります」と報告し、「正直、治療費や入院費のことはまだ不安もあります。副作用がどのくらい出るのかも未知で、今後どのくらい動けるのかも分かりません」と不安を吐露。「イベントなども、出来るくらいの体調でいてくれたらいいなと願っています。それでも、私は治療と向き合います」とつづり、クラウドファンディングでの支援も呼びかけた。