通常メニューもコスパいいのに…

沖縄の那覇空港には、コスパの面では他店に追随を許さない「空港コンビニの弁当」を売る店が存在します。それが、国内線ターミナル1階にあるコンビニ「シャロン」です。このラインナップのなかで“ラスボス”的立ち位置となるのが、デカ盛りメニューの「1キロ弁当」、通称「キロ弁」。ついに今回、このお弁当をゲットすることができました。

【写真】えっ…これが那覇空港の「本気の背徳コスパ最強メシ」驚愕の全貌です

「シャロン」のお弁当は、通常のコンビニとは異なり、那覇市内の地元弁当店から毎朝仕入れているのが特徴で、「地元のお弁当屋さんクオリティ」を空港で食べられます。おもに空港で働く方が手頃に昼食をいただけるようにしているためか、メニューも豊富で、通常メニューの価格もほとんどが500円前後に抑えられています。ただし、人気メニューはお昼を待たずにどんどん消えていくため、空港にいる時間帯によっては、なかなかありつくことが難しいお弁当ともいえるのです。

「1キロ弁当」も例に漏れず、那覇市のお弁当屋さん「キロ弁」から空港へ取り寄せられたものです。価格はなんと600円。その名のとおり、1キロはあろうかという超デカ盛りが特徴です。提供方法も独特で、通常の弁当容器に入っているのはおかずのみ。購入するとレジで、パックに並々詰め込まれたご飯を別で提供される形となっています。

おかずは日替わりのようで、この日は肉野菜炒めや唐揚げ、チキン南蛮らしきものなど。そのなかでひときわ存在感を放っていたのが、チーズが上にかけられたハンバーグらしきお肉が乗った「キロ弁」です。これはSNSでは「限定1個」ともされ、「キロ弁」のなかでも屈指の“アタリのおかず”とのこと。購入後、袋を持った瞬間に、その重量がすでにお弁当の常識を凌駕していることに気づきます。

マシマシ系ラーメン屋さんであれば「大は普通に食べられる」、家系ラーメン屋さんなら「中盛にライス3杯」というのが筆者の普段の胃袋のキャパシティですが、「キロ弁」はどの程度のボリュームで、味はどうなのでしょうか。

「那覇空港の600円1kg」弁当、こりゃすごいぞ…。

今回購入した「キロ弁」の中身は、チーズが乗ったハンバーグ、ソーセージと大根の煮物、コロッケ、きんぴら、マカロニサラダ。メインのお肉は超ビッグサイズで、通常のハンバーグの2〜3倍はあり、最初は「タコライス弁当」かと見まがうほどガッツリとチーズがかかっています。



「キロ弁」を無事完食（グルメ満二郎撮影）。



ハンバーグはややドライな雰囲気ながらもしっかりとした味付けで、「食べている感」があります。胡椒の風味がふんわりと香るのも特徴です。このドライな感じにチーズがいい具合にジューシーさを足してくれて、ご飯が止まりません。

さらに、通常のお弁当だとご飯が足りず、おかずを慎重にペース配分しなければならない筆者ですが、今回は心配無用。ご飯はパックにぎっしり詰め込まれています。まるで夢のようです。しかも、お弁当らしく下にはパスタが惜しげもなく敷かれています。「麺はおかず」と考えている筆者にとっては、「ハンバーグパスタでご飯を食べる」という背徳行為を、何のためらいもなく実行できる仕様です。

サイドメニューもいい感じのアクセントになっていて、煮物は出汁が染みてトロトロになった大根が良い口直しに。コロッケも安定の美味しさでした。1キロというワードに少々身構えていた筆者ですが、気づけばすべて完食していました。

今回いただいた「キロ弁」は、そのままでも十分に楽しめる内容でしたが、ド直球なメニュー構成ゆえ、人によっては味変アイテムが欲しくなるかもしれません。筆者はタバスコやガーリックパウダー、マヨネーズなどを途中投入したら、さらにぶっ飛べるだろうなと食後に感じました。

ちなみに、先述のとおり「キロ弁」のおかずには唐揚げ系もあり、そちらもかなり美味しそうでした。店頭で5分ほどどちらを選ぶか迷ってしまったほどなので、次回はぜひ試してみたいところです。

繰り返しますが、このお弁当、本当に600円でした。「空港グルメは通常より割高」という印象を180度ひっくり返す、とんでもない一品です。この数時間後に筆者の“激推しメニュー”である空港内レストラン「ケンミン食堂」のカツ丼もいただきましたが、さすがに今回は直で“ハシゴメシ”とはいかず、数時間のインターバルを置く必要がありました。