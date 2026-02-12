犬が触られたくないときのサイン3つ

1.目を合わせない

犬は家族や仲間と目を合わせてコミュニケーションを取る動物です。

飼い主さんに「大好き！」と伝えるときやかまってもらいたいときには、キラキラとした目で見つめてくることがあるでしょう。

一方、あまりかまわれたくないと思っているときや放っておいて欲しいときは、コミュニケーションを拒否するように目を逸らすことがあります。

人間でも話しかけられたくないときなどに人と目を合わせないようにすることがあると思いますが、犬もそれと同じ行動を取ります。

一度目が合った犬が目を逸らしたり、普段は飼い主さんの顔を見つめる犬が顔を逸らしたりしているときは、スキンシップやコミュニケーションを望んでいないということでしょう。

2.逃げる・隠れる

犬が目を合わせないようにして関わりを拒否しても、気づかずになでたり抱き上げようとしたりする人もいると思います。

そのようなとき、犬は物理的に相手との距離を取って触られないようにします。

触られそうだと感じたときに、さりげなく離れる場合もありますし、あからさまに走って逃げていく場合もあるでしょう。

犬に近づいたときに犬が離れるような様子を見せたら、無理に追いかけ回してなでることはしないようにしてください。

3.唸る、噛む

犬が触られたくないと思っているとき、その気持ちに気づかずに触ってくる人がいると威嚇や攻撃をすることがあります。

多くの犬は突然噛みつくようなことはせず、その前に唸ったり歯を剥き出しにしたりして「それ以上近づくな！」「もうやめて！」と警告します。

そのため、犬が触って欲しくないと思っているときに手を伸ばすと、唸ったり手に向かって噛みつくふりをすることもあります。

それでも触ってしまうと、犬が追い詰められてしまって実際に噛みついたり吠えたりといった攻撃行動に移ります。

このようなことが起こらないように、犬が触られることを嫌がっているときは無理に触ったり抱き上げたりするようなことはしないようにしましょう。

犬と良好な関係性を築くためのポイント

犬に信頼され、良好な関係を築くためには、犬の気持ちに寄り添ったスキンシップをすることが大切です。

犬は大好きな人とのスキンシップに幸せを感じますが、間違った方法でのスキンシップはストレスを与えるだけでなく関係性を壊してしまうこともあります。

特に避けるべきスキンシップ方法は以下の通りです。

犬が嫌がっているのに無理やり触る 突然触る、背後から触る 頭の真上から覆いかぶさるように触る 逃げられないような強い力で抱く 毛を逆立てるようになでる 食事中や熟睡中に触る

これらの触り方は、犬を不安にさせたりストレスを与えたりする可能性があるので注意しましょう。

ただし、絶対にNGというわけではなく、状況や犬の性格によっては問題なく受け入れてくれる場合もあると思います。

大切なことは、犬が触られることを嫌がっていないか、本当に喜んでいるかをしっかりと確認することです。表情や行動をよく観察して、お互いにとって楽しいスキンシップを心がけましょう。

まとめ

犬は好きな相手とのスキンシップに喜びや楽しさ、幸せを感じます。

しかし、体調や状況によっては「触られたくない」と思うこともあるので、その気持ちをきちんと読み取ってあげられるように犬が見せるサインを見逃さないようにしてください。

日頃から犬の表情や仕草をよく観察して、気持ちをしっかりと理解してあげることで、よりよい関係性を築くことができるでしょう。