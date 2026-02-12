「いつまでこの状況を続けるんだ」リーグ戦６試合未勝利、直近13戦でわずか１勝…日本代表MF擁するプレミアクラブにファンは怒り「ゴールすら決められない」「信じられないパフォーマンス」
現地時間２月11日に開催されたプレミアリーグの第26節で、日本代表MF三笘薫を擁する14位のブライトンが３位のアストン・ビラと敵地で対戦。三笘が左サイドハーフで先発したなか、86分にオウンゴールで失点し、０−１で敗れた。
これでリーグ戦６戦未勝利。直近では13試合でわずか１勝と厳しい状況に陥っている。
そんなクラブに対してアストン・ビラ戦後、ブライトンファンからSNS上で「いつまでこの状況を続けるんだ」「非常に悪い」「ひどすぎるチーム」「降格が見えてきた」「ゴールすら決められない」「信じられないパフォーマンス」といった声が不満の声が上がっている。
ブライトンは14日にFA杯のリバプール戦を挟んで、次節は21日にブレンドフォードと激突。この悪い流れを止められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
