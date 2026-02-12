「廉子文はレーンの外側に出て攻撃的な動きを取った」会場騒然、スピードスケート中国選手進路妨害問題を英メディアも報道「オランダのスターにとって悲劇が続いた」
廉も謝罪の意思を見せたが、アクシデントに会場も騒然となった（C）Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪、現地2月11日に行われたスピードスケート男子1000メートルでアクシデントだ。
問題のシーンは11組で起きた。世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）と廉子文（中国）が同組となった中でラスト1周となった中、2人がレーンをインとアウトで交錯する際に接触、バランスを崩した。
この影響によりベンネマルスは失速、規則ではインレーンからアウトレーンに変わる廉が走路を譲らなければならないようになっている。
結局廉はレーンの移動を早すぎたとみなされ、失格。このアクシデントには一時会場も騒然となり、ベンネマルスもゴール直後に怒りの表情で廉に声を荒げていた。
ベンネマルスは再レースを1人でその後行ったが、タイムを上げることはできず、最終的に5位で終了した。
英メディア『Daily Mail UK』でも今回のアクシデントを「激怒した世界チャンピオンのスピードスケーター、レースの重要な場面で中国のライバルと衝突し激怒…冬季オリンピックの金メダルを逃す」と題し、記事を配信。
その中ではベンネマルスの輝ける経歴に触れるとともに金メダルを狙っていたとしながら、「中国人スケーターの廉とレースをする際、ベンネマルスがイン側のコースに入ろうと準備する際に妨げられた」と報じている。
続けて「ルールでは本来2人のスケーターは曲がった後に車線変更する予定だったが、外側のトラックにいるベンネマルスが優先権を持っているとみなされる」としながら、実際は「代わりに廉がレーンの外側に出て攻撃的な動きを取り」「驚いたベンネマルスのスケートをかすめた」とレポート。
その後不意を突かれたベンネマルスが影響もあり、バランスを崩しランキング5位で終了。さらに再走でもさらにタイムを落とすなど「オランダのスターにとって悲劇が続いた」としている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]