「廉子文はレーンの外側に出て攻撃的な動きを取った」会場騒然、スピードスケート中国選手進路妨害問題を英メディアも報道「オランダのスターにとって悲劇が続いた」

ミラノ・コルティナ五輪、現地2月11日に行われたスピードスケート男子1000メートルでアクシデントだ。

問題のシーンは11組で起きた。世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）と廉子文（中国）が同組となった中でラスト1周となった中、2人がレーンをインとアウトで交錯する際に接触、バランスを崩した。

この影響によりベンネマルスは失速、規則ではインレーンからアウトレーンに変わる廉が走路を譲らなければならないようになっている。

結局廉はレーンの移動を早すぎたとみなされ、失格。このアクシデントには一時会場も騒然となり、ベンネマルスもゴール直後に怒りの表情で廉に声を荒げていた。

ベンネマルスは再レースを1人でその後行ったが、タイムを上げることはできず、最終的に5位で終了した。

英メディア『Daily Mail UK』でも今回のアクシデントを「激怒した世界チャンピオンのスピードスケーター、レースの重要な場面で中国のライバルと衝突し激怒…冬季オリンピックの金メダルを逃す」と題し、記事を配信。