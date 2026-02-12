前田敦子、息子とのプライベートショット公開「大きくなったね！」「こんなに堂々としてたら気づかれそう」
俳優の前田敦子さんは2月11日、自身のInstagramを更新。プライベートショットに息子の姿が登場し、話題を呼んでいます。
【写真】前田敦子＆息子のツーショット
コメントでは、「あっちゃんもぴんちゃんも可愛いー」「息子さん、大きくなったね！」「可愛い。親子で推し活出来るのは最高ですね。息子さん撮り方がプロみたいですね」「なんて愛おしい後ろ姿なの」「息子くんもあっちゃんもかわいい！！」「おチビくんもう立派な小学生じゃん！！」「えー！こんなに堂々としてたら気づかれそう」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「なんて愛おしい後ろ姿なの」「全力推し活日記 息子と呪術廻戦の推し活でずっと行きたかったユニバーサル・スタジオ・ジャパンー！」と報告し、写真7枚と動画1本を載せている前田さん。「私のインスタ写真いつも全力で撮ってくれる息子の後ろ姿をヘアメイクさんが激写してくれてて、息子本人の希望で載せちゃう」と、4枚目の写真では前田さんと息子のレアなツーショットを公開しています。ほかには、自身が“推し活”を楽しむソロショットなどを披露しました。
ファンミーティング開催自身のInstagramで普段は仕事のオフショットを中心に投稿している前田さん。9日には「ファンクラブ『A lot 』ができてから初めての対面ファンミーティングを開催しました」と報告し、ファンミーティングのオフショットを多数公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
