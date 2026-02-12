ユニクロは、クラシックなプレッピースタイルに遊び心を加えたコレクションの2026年春夏のUNIQLO and JW ANDERSONから、英国のウォータースポーツに着想を得た機能性と、軽やかな着こなしを叶えるレイヤリングスタイル、そして鮮やかなカラーアクセントが特徴の商品と発売する。

定番のウィメンズオックスフォードシャツに、待望の半袖が登場する。イエローやピンクを含む全6色を展開し、ショート丈のボクシーシルエットがモダンな印象を際立たせるデザインになっている。コットンリネンツイル生地を採用したメンズのカーゴショーツは、自然な風合いと軽い着心地が魅力的。ジェンダーレスで着用可能なジップアップブルゾンは、ヴィンテージのワークウェアをモチーフにしている。



「ウィメンズコレクション」

ウィメンズのウィンドプルーフショートパーカは撥水加工が施され、裾のアジャスターでシルエットの調整も可能。ウィメンズのバギージーンズには、季節に合ったナチュラルカラーが登場。JWAロゴがアクセントのメンズドライカノコポロは全20色、デザインTシャツは全10色をラインアップし、スタイリングの幅を広げる。



「メンズコレクション」

Jonathan Anderson氏は、「今回のコレクションでは、英国の伝統的なプレッピースタイルに新しい解釈を加え、春夏らしい軽快さと鮮やかな色使いを表現した。オックスフォードシャツやブルゾンなどの定番に加え、パーカやショーツといった季節感のあるアイテムを組み合わせている」とコメントしている。

［小売価格］

アウター：4990円〜7990円

ワンピース：2990円〜4990円

シャツ、スウェット：2990円〜4990円

ボトムス：2990円〜4990円

ポロシャツ、Tシャツ：1990円〜2990円

グッズ：390円〜4990円

（すべて税込）

［発売日］2月27日（金）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja