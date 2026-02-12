

「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯（マーラータン）麺」

明星食品は、カップめん「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯（マーラータン）麺」を3月2日に発売、「（同）スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」「（同）榮林 酸辣湯（スーラータン）麺」を同日にリニューアル発売する。

「明星 中華三昧」シリーズは、高級袋めんの先駆けとして1981年に誕生した、中華の本格的なおいしさが楽しめるロングセラーブランドで、今年45周年を迎える。今回は横浜中華街の老舗「重慶飯店」の監修によって、「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯麺」を新たに発売、併せて「（同）スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」と「（同）榮林 酸辣湯麺」の定番2品をリニューアルする。



「明星 中華三昧タテ型 スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」

今回新発売する「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯麺」は、横浜中華街の四川料理の老舗「重慶飯店」が監修した、トレンドの「麻辣湯麺」。「麻辣湯」は中国で親しまれている春雨や野菜などの具材を煮込んだ、花椒（ホワジャオ）の痺れと唐辛子の辛さが特徴のスープで、ここ数年日本でも麻辣湯専門店が続々とオープンし、連日行列ができるほどの人気メニューとなっている。スープは、花椒と唐辛子で痺れと辛味を効かせた麻辣スープで、日本人好みの“程よいシビ辛”に仕上げた。麺は、明星食品の独自の製麺技術を用いた、中華三昧ならではの、表面はみずみずしくなめらかで中心はしっかりした食感のノンフライ麺になっている。

また、「（同）スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」は豆乳感をアップさせ、さらにクリーミーにリニューアル。人気の「（同）榮林 酸辣湯麺」は品質はそのままに、3品共通で監修店名をアイコン化しさらに目立たせるパッケージリニューアルを行った。



「明星 中華三昧タテ型 榮林 酸辣湯麺」

今回新たに加わった、シビ辛「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯麺」、まろやかで辛い「（同）スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」、そして酸っぱくて辛い「（同）榮林 酸辣湯麺」。それぞれ異なる3つの上質な「辛さ」を、ぜひ堪能してほしいという。

「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯麺」の表面はみずみずしくなめらかで中心はしっかりした食感のノンフライ麺。ビーフをベースに赤味噌と豆板醤でコクを出し、花椒と唐辛子で痺れと辛味を効かせた麻辣スープとなっている。別添は花椒を効かせた調味油「香り立つひとさじ」。具材は、チンゲン菜、豚肉ダイス、キクラゲ、赤ピーマンとなる。

「明星 中華三昧タテ型 スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」の表面はみずみずしくなめらかで中心はしっかりした食感のノンフライ麺。鶏をベースに豆乳粉末でまろやかに仕上げた、クリーミーな豆乳担々スープとなっている。別添は、辣油の辛みでアクセントを加える調味油「香り立つひとさじ」。具材は、豚肉ダイス、豆腐、ごま、ねぎとなる。

「明星 中華三昧タテ型 榮林 酸辣湯麺」の表面はみずみずしくなめらかで中心はしっかりした食感のノンフライ麺。鶏の旨みがベースのとろみをつけた酸辣スープとなっている。別添:は、香酢の酸味と程よい辛みを効かせた調味油「香り立つひとさじ」。具材は、うきたまご、千切りたまご、チンゲン菜。

［小売価格］各236円（税別）

［発売日］3月2日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp