女優の大竹しのぶ（68）が11日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。8年前に還暦を迎えた際、長男からプレゼントされた物を明かした。

同番組で「パートナーへプレゼントしたのに着てもらえない服の処遇に困る」という、女性リスナーの悩みを取り上げた大竹。極端な小声で「難しいところだな…どうなんだろう…もったいなくて着れない…？ホントは気に入らなかったんじゃないのか…とも言えるし…」とユーモラスにささやきながら、「ただ私ね、彼の肩を持つわけじゃないんだけど」と切り出した。

そして「還暦の時に息子に赤いお財布をもらったんですよ、プレゼントで。しかもブランドでわりと高いものだった」と告白。「でももったいなくてホントに使えない」といい、今年こそは、と1度は使ったものの「汚れたらどうしようとか、なくしたらどうしようと思って、結局引き出しにしまったままなんです」と打ち明けた。

そのため「だからもしかしたらその彼も、もったいなくて着れないっていうのもホントかなと思ったけど、Tシャツとか靴下とかだったら着てほしいよね」と思いを寄せながら、「“これ捨てちゃうよ！？”って言ってみたらどうでしょうかね」と勧めていた。