巨人の松浦慶斗が1回1安打無失点、3奪三振

新たな球団でハツラツデビューだ。巨人は宮崎キャンプの11日、「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」で紅白戦を行った。昨年オフの現役ドラフトで日本ハムから加入した松浦慶斗投手は1回1安打無失点。奪ったアウトはすべて三振という内容で、ファンを喜ばせた。

白組の3番手で登板した22歳左腕はドラフト4位の皆川岳飛外野手（中大）を外角への直球で見逃し三振。続く萩尾匡也外野手は空振り三振。ドラフト5位の小浜佑斗内野手（沖縄電力）には中前打を許したが、次打者の門脇誠内野手を再び空振り三振に仕留めた。

松浦は大阪桐蔭高から2021年のドラフト7位指名で日本ハムへ入団。187センチ、100キロの恵まれた体格のパワフル左腕。昨年オフの現役ドラフトで巨人に加入。新天地で迎えた春季キャンプでは1軍メンバーとしてアピールを続けている。

現役ドラフトでの日本ハム→巨人のルートでいえば、2024年オフの田中瑛斗投手と同じで、田中瑛は加入1年目の昨季、62試合に登板し36ホールド、防御率2.13と覚醒した。それだけに松浦へのファンの期待が増すのも当然で、SNS上には「目立っていた」「巨人再生工場すぎる」「開幕1軍ある？」「巨人の未来」「かなりいい」「印象に残った」「1軍に入ってきそう」といった賞賛の声が相次いでいた。（Full-Count編集部）