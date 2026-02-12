3児の母・中村仁美アナ「ほぼメインのみ」中2息子用の弁当7選披露「ガッツリ系で喜びそう」「彩り豊か」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】フリーアナウンサーの中村仁美が2月10日、自身のInstagramを更新。手作り弁当7選を公開し、話題を集めている。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「ガッツリ系で喜びそう」中2息子用の牛丼弁当＆おでん弁当など7選
中村アナは「お弁当備忘録」とつづり、中学2年生の長男に作った弁当の写真7つをコラージュにして投稿。「牛丼弁当」「豚汁＆おにぎり弁当」「麻婆豆腐＆義母ハムカツ弁当」「おでん弁当」「ふるさと納税牛タン弁当」「鶏そぼろ＆キクラゲとネギの卵炒め弁当」「コチュジャン味チキンソテー弁当」とメニューも添え「副菜が日に日に減って ほぼメインのみに」と、お弁当作りの悩みを明かしている。
この投稿に「愛が詰まってる」「綺麗なお弁当」「彩り豊か」「ガッツリ系で喜びそう」「毎日お疲れ様です」などと反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「ガッツリ系で喜びそう」中2息子用の牛丼弁当＆おでん弁当など7選
◆中村仁美アナウンサー、中学2年生の息子のお弁当を公開
中村アナは「お弁当備忘録」とつづり、中学2年生の長男に作った弁当の写真7つをコラージュにして投稿。「牛丼弁当」「豚汁＆おにぎり弁当」「麻婆豆腐＆義母ハムカツ弁当」「おでん弁当」「ふるさと納税牛タン弁当」「鶏そぼろ＆キクラゲとネギの卵炒め弁当」「コチュジャン味チキンソテー弁当」とメニューも添え「副菜が日に日に減って ほぼメインのみに」と、お弁当作りの悩みを明かしている。
◆中村仁美アナウンサーの投稿に反響
この投稿に「愛が詰まってる」「綺麗なお弁当」「彩り豊か」「ガッツリ系で喜びそう」「毎日お疲れ様です」などと反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】