薬丸裕英、妻・石川秀美さん作のハワイでの豪華“おうちご飯”披露「プロ並みの料理」「カラフルで気分が上がる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】タレントの薬丸裕英が、2月12日までに自身のオフィシャルブログを更新。ハワイでの妻の豪華手料理を投稿し、話題となっている。
【写真】59歳元シブがき隊「カラフルで気分が上がる食卓」元歌手妻が作った煮込みハンバーグなどズラリ
2月6日の投稿でハワイに滞在していることを報告していた薬丸。9日の投稿では「悪天候で予定変更！BBQ→おうちご飯」とつづり、元歌手の妻・石川秀美さんの手料理でディナーをしたことを投稿した。「妻にリクエストした煮込みハンバーグ」をはじめ、こんがり焼かれた大きなブロックサーモン、角切りにされたマグロのポキやカクテルシュリンプなどが食卓に並ぶ様子を披露している。
この投稿に「プロ並みの料理」「カラフルで気分が上がる食卓」「食べてみたい」「美味しそう」「煮込みハンバーグ食べやすそう」などと反響が寄せられている。
薬丸と石川さんは、1990年6月8日に結婚。3男2女の5人の子どもに恵まれた。現在は、東京とハワイの2拠点生活を送っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆薬丸裕英、ハワイでの豪華な手作り食卓披露
◆薬丸裕英の投稿に反響
