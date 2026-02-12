timelesz松島聡「冬のなんかさ、春のなんかね」出演決定 文菜（杉咲花）がかつて想いを寄せた人物に【コメント】
【モデルプレス＝2026/02/12】女優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）。このたび、timelesz（タイムレス）の松島聡が、2月25日放送の第6話に出演することが発表された。
【写真】28歳timeleszメンバー、ドラマ内で黒髪も披露
松島はtimeleszのメンバーとして音楽活動をするほか、ドラマ、舞台など俳優としても活躍。2017年「世にも奇妙な物語 ’17秋の特別編」の短編作品のひとつ「交換」でドラマ初出演にして初主演を務める。繊細な演技と表現力が高く評価され、2025年は「パパと親父のウチご飯」（10〜12月／テレビ朝日系）でダブル主演を務めた。その一方で、2026年2月からは「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）のレギュラーメンバーとして出演。さらに活動の幅を広げている。
松島が演じるのは、文菜（杉咲）が2年前に想いを寄せていた田端亮介（たばた・りょうすけ）。文菜がすごく好きだった人で、それでもその想いが「成就しなかった」相手だ。音楽関係の仕事をしていて、特定の恋人をつくらない亮介。はじめは自分のことを本気で好きにならなそうなところに惹かれていた文菜だったが、いつしか自分が本気になって亮介にのめり込んでしまう。一方、亮介が特定の人とつきあわないのには理由があって…という魅力的な人物だ。
本作に出演することに対して、松島は「クランクアップ後に真っ先に浮かんだのは、『なんだか詩の中で生きていたような感覚』でした。今泉力哉監督の作品には、人の心の隙間にそっと入り込んでくる、独特でどこか懐かしさを感じさせる空気感があります。今回、その世界に身を委ねられた時間は、とても濃密なものでした」とコメント。松島演じる亮介が、杉咲演じる文菜に対して、自己の恋愛観や本音を語る長丁場の芝居がこのエピソードの見どころの1つだ。さらに、音楽関係の仕事をしている役ゆえに松島の奏でる音楽が聴ける第6話となる。
⼩説家として2冊の本を出版し、古着屋でアルバイトをしている⽂菜。恋⼈はいるものの、過去の恋愛の影響で“きちんと⼈を好きになること”や“向き合うこと”から、いつしか逃げてしまっていた。⽂菜は「まっすぐ“好き”と⾔えたのはいつまでだろう？」と思い、今の恋⼈と真剣に向き合うためにこれまでの恋愛を振り返っていく。監督・脚本は、映画「愛がなんだ」（2019年）をはじめとした多くのヒット作を手掛けてきた今泉力哉が担当する。
この度、田端亮介役でゲスト出演させていただきました。クランクアップ後に真っ先に浮かんだのは、「なんだか詩の中で生きていたような感覚」でした。今泉力哉監督の作品には、人の心の隙間にそっと入り込んでくる、独特でどこか懐かしさを感じさせる空気感があります。今回、その世界に身を委ねられた時間は、とても濃密なものでした。亮介という役を通して、人や愛情と向き合う時間を持てたことは、自分にとって大きな経験です。杉咲さんとは初共演でしたが、噂通りの誠実さと温かさを持った方で、共に役を生きられた時間は忘れられません。作中での言葉や感情の揺れ、想いがどのように皆さんの心に届くのか、今からとても楽しみです。ぜひご覧いただけたら嬉しいです。
◆松島聡「冬のなんかさ、春のなんかね」出演決定
◆杉咲花主演「冬のなんかさ、春のなんかね」
◆松島聡コメント
