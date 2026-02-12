ENHYPEN6冠、BOYNEXTDOOR4冠！授賞式「2026 D AWARDS」が示した“K-POP世代交代”の現在地

K-POP授賞式「2026 D AWARDS with upick」が、数々の受賞記録を残し、グローバルなファンフェスティバルとして幕を閉じた。

トロフィーの重みと同様に際立っていたのは、現在のK-POPシーンを牽引するグループの存在感だった。

【話題】ENHYPEN・ヒスン、「D AWARDS」人気賞1位に！

2月11日、ソウル・高麗大学のファジョン体育館で開催された「2026 D AWARDS with upick」は、この1年間K-POPを輝かせたアーティストたちにスポットを当て、盛況のうちに終了した。

この日の主役はENHYPENだった。ENHYPENは「Artist of the Year」をはじめ、「ベストツアー（Best Tour）」などの主要部門を受賞し、6冠に輝いた。ワールドツアー『WALK THE LINE』の成果も高く評価され、グローバルボーイズグループとしての威厳を改めて証明した。

安定したライブの実力で注目を集めてきたBOYNEXTDOORも、「Song of the Year」を含む4冠を達成し、勢いを証明した。そのほか、ZEROBASEONE、NCT WISH、izna、AHOFらも多冠を獲得し、世代交代の流れを明確に示した。

（写真＝「D AWARDS」）

大賞にあたる「Years」部門では、ENHYPEN（アーティスト）、Stray Kids（アルバム）、BOYNEXTDOOR（楽曲）、RIIZE（レコード）、NCT WISH（パフォーマンス）、TWS（トレンド）、ZEROBASEONE（アイコニック）、P1Harmony（グローバル）などがそれぞれ栄誉に輝いた。

本賞にあたる「Delights Blue Label」は計13組に授与され、「Dreams Silver Label」および「Remark」部門では次世代アーティストたちが名を連ねた。また、「Impact」部門にはイ・スジ、チョン・ヨビン、アン・ヒョソプが選ばれ、音楽を超えたKコンテンツ全体への影響力を示した。

部門別受賞も多彩だった。ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、NMIXX、iznaが「ベストグループ（Best Group）」に選ばれ、NCT WISHとiznaが「ベストソング（Best Song）」を受賞。振付部門の「ベストコレオグラフィー（Best Choreography）」は、FIFTY FIFTYが受賞した。QWERは「ベストバンド（Best Band）」を2年連続で獲得し、成長賞を意味する「D AWARDSブレイクスルー（BREAKTHROUGH）」は82MAJORが受賞し、その存在感を刻んだ。

ファン投票で決定する「UPICKグローバル・チョイス」も激戦だった。ENHYPENとBABYMONSTERが「ベストグループ」、iznaとAHOFが「ベストライジングスター」、ジェニーとチェ・リブが「ベストソロ」に選出。「グローバル・チョイス」はENHYPENのヒスンとaespaのカリナが受賞した。

当日は、各グループが授賞式のために準備した特別ステージや初披露パフォーマンスで会場の熱気を高めた。MCのイ・ジョンウォン、シン・イェウン、BOYNEXTDOORのミョン・ジェヒョンは安定した進行で長時間の式を円滑に導いた。

なお、「2026 D AWARDS with upick」はChannel A Plusを通じて生中継され、同日Channel Aで録画放送された。