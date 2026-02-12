とちあいかを3粒飾った贅沢なショートケーキ発売、2月16日〜3月26日頃までの期間限定【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、2026年2月16日から3月26日頃までの間、「贅沢 とちあいか苺の春ショート」(税込745円)を、全国の生ケーキ取扱店で販売する。

なお、北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

【商品画像はこちら】上面にもサンドにも「とちあいか」苺を使用した贅沢なショートケーキ

栃木県を代表する品種「とちあいか」は、「愛される栃木の果実」になってほしいという願いを込めて名付けられた。甘みが強く、ジューシーな果肉の「とちあいか」を、苺が主役のショートケーキで味わってもらうため、「とちあいか」苺を上面にもサンドにもふんだんに使用した。

軽やかでミルク感とコクのあるクリームを、きめ細かくふわふわに焼き上げたスポンジで挟み、「とちあいか」の甘みと上品な香りを引き立てた。

◆「贅沢 とちあいか苺の春ショート」

【価格】

税込745円

【販売期間】

2月16日〜3月26日頃

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:424kcal

たんぱく質:4.9g

脂質:30.9g

炭水化物:32.0g

食塩相当量:0.2g

【商品画像はこちら】上面にもサンドにも「とちあいか」苺を使用した贅沢なショートケーキ