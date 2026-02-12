初デートで話題が詰まったときに鉄板の「場つなぎトーク」９パターン
意中の女性との初デートは嬉しいものですが、いきなり二人きりになると会話のタネが見つからず、困ってしまうことも多くあります。確実に場をつなげられる話題があれば、安心してデートに臨めるはず。今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「初デートで話題が詰まったときに鉄板の『場つなぎトーク』９パターン」をご紹介します。
【１】美しいもの、面白いものなどの感想を言い合う「今見えているもの」の話
「街中ならお題には事欠かないし、相手の感性も分かる」（２０代女性）など、目の前の「興味をそそられるもの」について語り合うことは、デートの醍醐味といえるかもしれません。「映画を見た後に感想を言い合う」などの応用も考えられるでしょう。
【２】思い出話のなかから性格が垣間見える「子供時代」の話
「三つ子の魂百までだし、自分の性格を知って貰えそう」（３０代女性）など、幼少時代にどんな子供だったかを尋ねることで、思い出のエピソードを聞くことができるようです。お返しに自分の思い出話をすることで、お互いについて理解を深め合えそうです。
【３】好意を伝えつつお互いの距離感を測れる「第一印象」の話
「自分がどんな風に見られてたのかすごい気になる」（２０代女性）など、はじめて会ったときの「第一印象」は、お互いの距離感をそれとなく測れる絶妙な話題といえそうです。「話が合うと思った」などと好意を伝えることで、女性も喜んでくれるはずです。
【４】地元のよさや特色などを話してもらえる「出身地」の話
「地元ネタが通じると嬉しい！」（２０代女性）など、「出身地」の話題は、誰でも語れるネタのひとつはあるもの。女性の地元の名物などについて事前に学習しておけば、そこから話題を広げられそうです。
【５】相手の暮らしぶりを知って話題を広げられる「休日の過ごし方」の話
「趣味とかについて語れるし、いろんな話題のきっかけになる」（２０代女性）など、「休日の過ごし方」はある意味フリーテーマ的な話題といえそうです。彼女の趣味の話を聞きつつ、日常の行動範囲や友人関係など、どんどん話を掘り下げるとよさそうです。
【６】兄弟の有無や仲の良さについて聞ける「家族」の話
「自分のことを深く知ってもらえるし、誰でも面白いエピソードのひとつはあるから」（１０代女性）など、家族の話題は女性にとっても安心して話せるようです。相手が長女なら「実はお姉さんタイプなの？」などと尋ねて、話を引き出すとよいでしょう。
【７】相手の性格や自分との相性も語ることができる「血液型」の話
「血液型の相性は意外と侮れない！」（２０代女性）など、血液型から性格を判断したり、相性を占ったりする話題は、多くの女性が興味を持っているようです。信じる信じないは別として、話のネタに血液型のトリビアを覚えおいてもよいかもしれません。
【８】食事する店選びにも役立つ「好きな食べ物」の話
「好きな食べ物だけじゃなくて、嫌いな物も知ってくれるといいかも」（１０代女性）など、食べ物の話題は会話をつなげやすいだけでなく、食事の店選びにも役立つようです。「パスタが好きなら、今日はイタリアンにしようか」などと展開するとよさそうです。
【９】褒めることで確実に喜ばれる「今日の服装」の話
「髪型とか洋服に気合を入れてるから、褒められれば絶対嬉しい！」（２０代女性）など、その日のファッションを褒めてあげることで、女性は喜んで反応してくれるようです。「どこで買ったの？」などと聞くことで、話を広げやすそうです。
ほかにも、「初デートで話題が詰まったときに鉄板の『場つなぎトーク』」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
【１】美しいもの、面白いものなどの感想を言い合う「今見えているもの」の話
「街中ならお題には事欠かないし、相手の感性も分かる」（２０代女性）など、目の前の「興味をそそられるもの」について語り合うことは、デートの醍醐味といえるかもしれません。「映画を見た後に感想を言い合う」などの応用も考えられるでしょう。
「三つ子の魂百までだし、自分の性格を知って貰えそう」（３０代女性）など、幼少時代にどんな子供だったかを尋ねることで、思い出のエピソードを聞くことができるようです。お返しに自分の思い出話をすることで、お互いについて理解を深め合えそうです。
【３】好意を伝えつつお互いの距離感を測れる「第一印象」の話
「自分がどんな風に見られてたのかすごい気になる」（２０代女性）など、はじめて会ったときの「第一印象」は、お互いの距離感をそれとなく測れる絶妙な話題といえそうです。「話が合うと思った」などと好意を伝えることで、女性も喜んでくれるはずです。
【４】地元のよさや特色などを話してもらえる「出身地」の話
「地元ネタが通じると嬉しい！」（２０代女性）など、「出身地」の話題は、誰でも語れるネタのひとつはあるもの。女性の地元の名物などについて事前に学習しておけば、そこから話題を広げられそうです。
【５】相手の暮らしぶりを知って話題を広げられる「休日の過ごし方」の話
「趣味とかについて語れるし、いろんな話題のきっかけになる」（２０代女性）など、「休日の過ごし方」はある意味フリーテーマ的な話題といえそうです。彼女の趣味の話を聞きつつ、日常の行動範囲や友人関係など、どんどん話を掘り下げるとよさそうです。
【６】兄弟の有無や仲の良さについて聞ける「家族」の話
「自分のことを深く知ってもらえるし、誰でも面白いエピソードのひとつはあるから」（１０代女性）など、家族の話題は女性にとっても安心して話せるようです。相手が長女なら「実はお姉さんタイプなの？」などと尋ねて、話を引き出すとよいでしょう。
【７】相手の性格や自分との相性も語ることができる「血液型」の話
「血液型の相性は意外と侮れない！」（２０代女性）など、血液型から性格を判断したり、相性を占ったりする話題は、多くの女性が興味を持っているようです。信じる信じないは別として、話のネタに血液型のトリビアを覚えおいてもよいかもしれません。
【８】食事する店選びにも役立つ「好きな食べ物」の話
「好きな食べ物だけじゃなくて、嫌いな物も知ってくれるといいかも」（１０代女性）など、食べ物の話題は会話をつなげやすいだけでなく、食事の店選びにも役立つようです。「パスタが好きなら、今日はイタリアンにしようか」などと展開するとよさそうです。
【９】褒めることで確実に喜ばれる「今日の服装」の話
「髪型とか洋服に気合を入れてるから、褒められれば絶対嬉しい！」（２０代女性）など、その日のファッションを褒めてあげることで、女性は喜んで反応してくれるようです。「どこで買ったの？」などと聞くことで、話を広げやすそうです。
ほかにも、「初デートで話題が詰まったときに鉄板の『場つなぎトーク』」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）