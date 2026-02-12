【HOVERAir X1 PRO Combo】 参考価格：102,980円 セール価格：87,530円 【HOVERAir X1 Smart】 参考価格：66,940円 セール価格：56,890円

HOVERAir X1 PRO Combo

Amazonにて、HOVERAirのドローンが特別価格で販売されている。

今回「HOVERAir X1 PRO Combo」および「HOVERAir X1 Smart」がラインナップ。「HOVERAir X1 PRO Combo」は参考価格から15%オフの87,530円、「HOVERAir X1 Smart」（プレミアムセット）は参考価格から15%オフの56,890円でそれぞれ提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「HOVERAir X1 PRO Combo」

4Kの高精細映像を撮影できる小型ドローン。4K/60fpsの高品質映像を104度の広視野角で撮影可能。10-bit HLG対応で、より鮮明で色彩豊かな映像を表現できる。後方近接センサーを搭載し、さらなる安全性を実現。障害物を検知した際、衝突前に最大1.5m/sの速度でブレーキがかかるようサポートする。

「HOVERAir X1 Smart」（プレミアムセット）

高度な追跡アルゴリズムと最高8m/sの追跡速度を搭載した軽量ドローン。あらゆる動きをシームレスに追跡できる。手のひらから離着陸も簡単。ハンズフリージンバルにより、ビギナーからコアファンまで楽しめる。多彩なAIフライング撮影モード搭載。プロが撮影したかのような写真・動画を誰でも簡単に撮影できる。