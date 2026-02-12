◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６〜」（１１日、後楽園ホール）観衆１５９８（札止め）

プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６〜」を開催した。

立ち見券まで全席が完売した沸騰興行のセミファイナルでＧＨＣタッグ王者で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」（Ｌ・Ｔ・Ｊ）内藤哲也、ＢＵＳＨＩがＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡと初防衛戦。試合は、ＢＵＳＩがＨＡＹＡＴＡをＭＸで沈めベルトを守った。

試合後、征矢学がリングインし次期挑戦を要求。これにＢＵＳＨＩが受諾し、２度目の防衛戦が決定的になった。

バックステージで征矢は「挑戦表明したぞ。いいか、誰がパートナーか、まだ決まってねえんだよ、正直」と打ち明けた。それでも「最初からパートナーが決まってないと挑戦しちゃいけないって理由はないんだよ。これから最高の情熱溢れるパートナーを連れてきてやる。ちゃんとみんな見とけよ」と予告していた。

◆２・１１後楽園全成績

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（１９分３９秒 ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ↓片エビ固め）挑戦者・杉浦貴●

▼ＧＨＣタッグ選手権試合

王者組・内藤哲也、〇ＢＵＳＨＩ（１４分１２秒 ＭＸ↓片エビ固め）挑戦者組・ＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ●

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６公式戦

アルファ・ウルフ、〇カイ・フジムラ（１１分２２秒 デスハンガー↓エビ固め）ドラゴン・ベイン、アレハンドロ●

▼同

〇ダガ、小田嶋大樹（８分３５秒 ディアブロウイングス↓エビ固め）Ｅｉｔａ、稲畑勝巳●

▼同

タダスケ、〇政岡純（４分１３秒 Ａｎｂｉｔｉｏｎｓ↓片エビ固め）小峠篤司、Ｈｉ６９●

▼同

〇マーク・トゥリュー、キーロン・レイシー（６分１７秒 トゥリュースタープレス↓片エビ固め）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●

▼８人タッグマッチ

清宮海斗、〇ガレノ、晴斗希、郄橋碧（６分０６秒 ガレノスペシャル↓体固め）征矢学、大原はじめ、小柳勇斗●、鶴屋浩斗