アストロズの今井達也投手（２７）が１１日（日本時間）、米フロリダ州ウエストパームビーチでキャンプ初日を迎えた。

侍ジャパンでは予備登録メンバーに入っている今井。２日前に当地に入ったといい「今日軽く傾斜で投げて、大体３日おきぐらいにブルペンに入る予定」。ヒューストンでの記者会見から約１か月。「とにかくひたすらトレーニングだったり（していた）。まだまだレベルアップしないといけないところが多い」と話した。

キャンプでの目標として繰り返したのが、新たなチームメートとの交流。「スプリングトレーニングに来て初めて会う選手もたくさんいるので、それもすごく楽しみにしていた。本当にライオンズに入団した１年目の時のように、とにかくスタッフや選手の顔と名前を覚えるので、１年間苦労しそう」と笑った。

投手コーチからは「ブルペンの間隔や球数、任せるよ、と言ってもらってるので。自分がやりたいように、不安なくやらせてもらってます」と完全に信任をもらっている様子。目標を尋ねられると「それはもちろん、ワールドチャンピオンを目指してやってるっていうのは大前提。アストロズに限ったことじゃないと思う。そこは僕以外の選手も一致しているところだと思う」と話した。