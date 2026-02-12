【DJI Neo コンボ（バッテリー×3）ほか】 セール中

DJI Neo コンボ（バッテリー×3）

Amazonにて、DJIから発売中のドローンの対象製品が割引価格で販売されている。

今回お買い得になっているのは、「DJI Neo コンボ（バッテリー×3）」と「DJI Mini 4K カメラドローンコンボ + DJI 2年版 延長プレミアムサポート」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DJI Neo コンボ（バッテリー×3）

参考価格：44,660円

セール価格：33,495円

割引率：25％

手ぶれ補正技術とレベル4の耐風性能で、ハイキングやカヤック、風の強い公園でも滑らかな4K UHD動画を撮影可能。また、DJIのドローンの中で軽量かつ携帯性に優れたモデルとなっており、135gという小型軽量設計により、どこにでも簡単に持ち運べ、瞬時に飛行準備を整えられる。

DJI Neo コンボ（バッテリー×3）は、DJI Neo 本体、バッテリー×3、双方向充電ハブ、プロペラガード（ペア）がセットになっている。

DJI Mini 4K カメラドローンコンボ + DJI 2年版 延長プレミアムサポート

参考価格：74,525円

セール価格：53,568円

割引率：28%

DJI Mini 4K カメラドローンコンボとDJI 2年版 延長プレミアムサポートのセット商品。クリアな4K解像度で、日の出、日没、夜景など、あらゆる光の中で美しい瞬間を捉える。3軸ジンバルにより、シネマティックな映像を実現。パワーが強化されたブラシレスモーターで、最大4,000メートルの高度での離陸が可能。さらに、伝送距離は最大10kmに達し、広大な風景を自由に探索できる。

※過去価格および参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。