天皇家の長女・愛子さまが、国際親善の場で鮮やかな存在感を示されている。1月28日、駐日ラオス大使夫妻が主催する夕食会に出席された愛子さま。同月30日に大使館の公式Facebookに公開された写真では、現地の民族衣装を身にまとい、手をかざし祈りを捧げるような姿があった。皇室ジャーナリストが語る。

【写真】ピンクの民族衣装をお召しになった愛子さまの全身姿を見る。

「愛子さまは初の外国公式訪問として、昨年11月17日から6日間、ラオスを訪問されました。これは、日本・ラオス外交関係樹立70周年を記念してのもので、愛子さまは展覧会を見学されたり、子どもたちと交流されたりと精力的に活動されていたようです。

今回の大使館での夕食会でも、肩掛けの『パービアン』こそ前回とは違うものでしたが、同じ柄の巻きスカートとブラウスをお召しになっていました」

国際親善デビューを大成功で飾られた愛子さまだが、その渡航に際して訪れたある場所で、過去に例を見ない"異例の警備体制"が敷かれていたようだ──。

愛子さまはラオスご訪問に先立つ昨年11月10日、昭和天皇が眠る東京都八王子市の武蔵野陵を参拝。さらに帰国後にも、無事に訪問を終えたことを報告するために同所を再訪されている。その裏側で、現場の警察官たちはある"猛獣"の襲来に備えてピリついていたという。

クマ対策部隊が編成

皇室の警備事情に詳しい、前出の皇室ジャーナリストが明かす。

「武蔵野陵の警備は皇宮警察ではなく、警視庁が担当しています。実はこの一連のご参拝の際、参道周辺の茂みには、盾や特殊なスプレーを装備した『クマ対策部隊』の警察官が数人潜んでいたそうなんです。

武蔵野陵がある八王子市の高尾山周辺は、ツキノワグマの生息地です。都内の目撃情報を集約したサイト『TOKYOくまっぷ』を見ても、このエリアに目撃情報が多く集まっていることがわかります。

冬眠している個体も多い時期ですが、昨年はクマによる被害が多発し、活動時期も不規則になっていました。万が一、参拝中にクマが鉢合わせるようなことがあってはならない。かなりの緊張感で『対クマシフト』を敷いていたのでしょう」

当日の警備体制について警視庁に問い合わせると、以下のように回答した。

「皇族方のお出ましに伴う警備について、警察官の装備等の警備態勢の詳細を明らかにした場合、今後の警備に支障が生じる恐れがあることからお答えを差し控えさせていただきますが、いずれにせよ皇族方の身辺の安全を確保するために必要な警備態勢をとることとしております」

新年恒例の『歌会始の儀』では、訪問先のラオスの子どもたちの様子を詠まれた愛子さま。その思いは、こうした見えない場所での徹底した守りによって支えられている。