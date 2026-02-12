BLACKPINK ジス、イーブイの被り物＆“寝顔真似”ショット披露にファン歓喜『あまりに尊くて涙』
ガールズグループ・BLACKPINKのJISOO（ジス）が、自身のInstagramを更新した。人気ゲーム『ポケットモンスター』のキャラクター、イーブイへの愛が溢れるオフショットを多数公開し、大きな反響を呼んでいる。
ジスは、『ポケットモンスター』の30周年記念動画に出演した際のオフショットを投稿。動画内ではイーブイについて「めっちゃ可愛い！」「どこか私に似てるかな」とその思いを語っている。公開された写真では、たくさんのイーブイのぬいぐるみを抱きしめ、幸せそうな笑顔を見せるショットを披露した。
また、イーブイを肩に乗せたり、モンスターボールを掲げてポーズを決めたりと、様々なカットを公開。写真の後半では、ジス自身がイーブイの被り物を着用し、床に並んだぬいぐるみたちの横にちょこんと座る姿や、イーブイの寝顔を真似るように目を閉じる愛らしい姿を見せている。ジスは以前からイーブイ好きを公言しており、ファンからも「似ている」と評されてきた。
この投稿に、ファンからは「かわいすぎて死んでしまう」「イーブイ×ジスちゃん、あまりに尊くて涙」「Jisooとイーブイは完璧なデュオ♡」といった絶賛の声が殺到。また、「大好きなイーブイとのお仕事よかったねええ」と、かねてからイーブイ好きを公言してきたジスを祝福するコメントなども寄せられている。