高校野球の強豪校として知られる日大三高の野球部員の男子生徒2人が女子高校生にわいせつな動画を撮らせ、別の部員に拡散したなどとして書類送検されました。動画は数十人規模に拡散された可能性があるということです。

児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されたのは、日本大学第三高校の硬式野球部員の17歳と16歳の男子生徒2人です。

17歳の男子部員は去年春ごろ、15歳の女子高校生にわいせつな動画や写真を撮らせて送信させた上、動画の1つを16歳の男子部員に提供した疑いがもたれています。また、16歳の男子部員はこの動画を別の野球部員らに送信した疑いがもたれています。

調べに対し、2人は容疑を認めた上で、「やってはいけないことをやってしまった。謝罪したい」などと話しているということです。

去年10月、警視庁に女子高校生の家族から「娘のわいせつな動画が拡散されているようで心配だ」と相談があり、事件が発覚しました。

動画は野球部内で数十人規模に拡散された可能性があるとみられ、警視庁は学校側の協力を得て、全容解明に向け調べを進めています。

日大三高の野球部は、去年、夏の甲子園で準優勝するなど高校野球の強豪校として知られ、学校側は事実を認めた上で「ご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。生徒たちの処分については今後、検討していきたい」としています。