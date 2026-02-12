【テンピ（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは１１日、アリゾナ、フロリダ両州で多くのチームのバッテリー組のキャンプが始まった。

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む日本代表「侍ジャパン」では、エンゼルスの菊池雄星、パドレスの松井裕樹が始動した。

メジャー８年目のキャンプインとなった菊池は、自身初となるＷＢＣに向けた思いを初日の練習メニューで示した。いきなり実戦形式の投球練習に臨んだ。

ブルペンで３４球を投げ込んだ後、マウンドへ。イニング間を想定した休憩を挟み、延べ打者１３人と対戦して４９球を投げ、安打性の打球は２本で、２三振を奪った。直球は最速９７マイル（約１５６キロ）をマークし、「（重要なのは）スピードだけじゃないけど、９７が開幕前に出るのはたぶん、初めて。そのぐらい今年は体も作ってきたし、早めに調整をしてきたので、まだまだ出るという感じ」と手応え十分の様子だった。

ＷＢＣ開幕まで１か月を切っており、早くも気持ちが乗っている。登板日はわからないとしながらも、「（昨季の）最後の登板が終わった時から、トレーナーと話をして、３月６日（日本時間５日）の開幕にどう合わせるかというところで、休みも含めて、オフの調整をしてきた」。ＷＢＣへの思いは強く、「ずっとテレビで僕は見て、応援していた。そういう場で僕が投げることになる。子供たちに野球は素晴らしいというところを見せられるように、という思いでいる」。日本のために思い切り腕を振る覚悟だ。