フェラーリをはじめ、いわゆるスーパーカーを「社用車です」と言うのは無理があると思うでしょう。しかし、一定の条件さえクリアすれば、たとえ1億円の車であっても「経費」にできます。とはいえ、一歩間違うと税務調査で否認され、多額の追徴税を課されるリスクもあるため注意が必要です。そこで今回、スーパーカーを経費化する方法と注意点について、税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、事例を交えて解説します。

1億円の車であっても、経費化することは可能

経営者のなかには、会社の経費で高級車やスーパーカーを購入したいと考える人もいるでしょう。また実際に、そのように購入・所有しているケースは少なくありません。

しかし、フェラーリのような高額・特殊な車両を経費として認めてもらうには、普通の車両とは異なるハードルがあります。

そしてそのハードルを超えられないと、税務調査で指摘され、多額の追徴課税やペナルティを課されるリスクがあるのです。

経費化できる車両価格に上限はない

結論から言うと、車両価格に上限はありません。理論上、1億円の車であっても、事業で必要かつ使用実態があれば経費として認められます。経費として認められさえすれば、その購入費用は減価償却を通じて少しずつ経費化できるというわけです。

ただし、利益圧縮を狙う場合、新車（耐用年数6年）ではなく中古車（例：4年落ち）を選択すれば、最短1年で全額経費化できるケースもあります。

税務署が特に厳しくチェックするポイント

こうしたケースについて、税務署が特に厳しく見るのは「事業関連性」と「私的流用」の疑いです。

なぜその車でなければならないのか、プリウスや軽自動車ではダメなのか、という必然性を明確に説明できなければ、個人の趣味とみなされ否認されやすくなります。

なお、経費化が否認された場合は減価償却費が「損金不算入」となり、法人税が増加します。さらに、購入費が社長への役員賞与とみなされ、源泉所得税が発生する可能性もあるため注意が必要です。

それでは次に、過去の判例を見ていきましょう。実は過去、ある会社がフェラーリを購入して、それが経費として認められた事例が存在します（1995年、国税不服審判所）。

2,700万円のフェラーリを「社用車」と言い張る社長

その会社は、約2,700万円のフェラーリを「社用車」として使用していました。そこに税務調査が入り「それは社長の趣味ですよね。業務には必要ないでしょう」と経費計上を否認します。

しかし、社長は税務署の判断に納得せず、「いや、これは仕事に使っています」と徹底抗戦。その結果、審判所は会社側の主張を認め、否認処分を取り消したのでした。

このフェラーリが経費として認められた理由は、主に以下の3点です。

1．運行記録の徹底による業務使用の立証

日付・行き先・走行距離・目的・同乗者などを詳細に記録。車検時の走行距離記録や旅費精算書との整合性も証明し、仕事で使っている事実を客観的に示すことができました。

2．公私混同を排除する環境証拠

社長は個人でベンツやBMWなど高級車を3台所有していたが、それらは一切会社の経費に計上していませんでした。これにより、会社のフェラーリは仕事専用、プライベートは個人車という使い分けが明確になり、説得力が増したというわけです。

3．車種選択の自由

審判所は「フェラーリがたとえ社長の趣味で選ばれたとしても、仕事に使っているのであれば、どの車種を選ぶかは会社の自由」と判断。フェラーリがスポーツカーであっても、事業使用実態があれば問題ないとしました。

フェラーリはよくてもクルーザーはダメ

一方、同じ会社が所有していたクルーザーは否認されました。

理由は運行記録がなく、誰を乗せて何の目的で使用したかの証明ができなかったためです。

結局、勝敗を分けたのは「客観的な証拠の有無」でした。税務調査においては、客観的な証拠がない限り、経費とするのは難しいようです。

税務調査で否認されやすいNGパターン

経費として否認されやすい“NGパターン”として、次の2つがあげられます。

1．形だけの営業車

高級車のボディに会社のロゴを貼って「広告宣伝車」と主張しても、実態がプライベート使用なら否認されるでしょう。税務上は外見よりも中身（使用実態）が優先されます。

2．業務実態と車種の不整合

ピザ配達がメインの会社がスーパーカーを経費にするなど、業務内容と車種が明らかに合わない場合、必然性が認められず趣味とみなされます。

スーパーカーの経費化を可能にする“3つの鉄則”

前述のフェラーリのように、たとえスーパーカーであっても次の鉄則さえ守っていれば経費化は可能です。

1．運行記録の徹底

日付・行き先・走行距離・目的などを詳細に記録。GPSログ付きの機器を活用すれば負担を軽減できます。

2．公私混同の排除

理想は個人でプライベート用車を所有し、会社の車は仕事専用にする使い分けです。

社内規定の整備

車両管理規定や旅費規定を作成し、ルール通りの運用実績を記録に残しましょう。

なお、100%業務利用が難しい場合、正直に私的利用分を除外する方法もあります。

たとえば週5日のうち2日が私的利用なら、5/7を経費として計上し、残りを除外。記録に基づいて割合を算出すれば税務署も認めざるを得ません。

また、私的使用分を社長が会社に使用料として支払う方法もあり、会社が貸与収益を得ている形にすれば事業関連性を補強できます。

いずれにしても、税金の隠蔽やごまかしは通用しません。実態に合わせて適切に処理する姿勢が最も重要です。その点を守りさえすれば、スーパーカーを経費にすることは決して不可能な夢ではないのです。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士