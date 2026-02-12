三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

日本で唯一「頭（あたま）の宮」と名の付く大紀町の頭之宮四方神社は、頭の神様として知られています。

受験シーズンになると多くの受験生が合格祈願に訪れます。

大紀町チームの過去最高順位は町の部7位。チーム一丸となって、ゴールまでひとつでも上の順位を目指して駆け抜けます。

1区を走る飯降蓮果選手は「最後まで全力で走って次の人にタスキを渡したい」と、気合いを入れます。

2区にエントリー谷口愛斗選手は「1秒でもタイムを縮めて、チームに貢献できるような走りをしたい」と意気込みを語ると、同じく2区の本田拓巳選手も「今まで練習してきた成果を発揮して、去年の大紀町の順位をひとつでも上げられるような走りをしたい」と順位を上げることを目標と話しています。

3区の水谷柊太選手は、テニスで培った脚力と持ち前の持久力を生かした走りでチームに貢献したいと意気込みます。

水谷選手は「自分の強みは最後までしっかりと走り切ること。練習してきたことをしっかり意識して最後まで走り切りたい」と最後まで走り切ることを誓います。

チームのキーマンは亀田凪沙選手、有沙選手の亀田姉妹。7区の凪沙選手が8区の有沙選手にタスキをつなぎます。

姉の凪沙選手が「少しでも速いタイムで妹にタスキを渡したい」と話すと有沙選手も「一定のペースを保ち、速いタイムで次の人にタスキを渡したい」と、二人ともタイムへの思いを語りました。

平野達哉監督は「選手ひとりひとり自己ベストを目指して頑張ってほしい」とチームに期待をかけます。

大紀町代表としての誇りを胸にチーム一丸となってゴールを目指します。