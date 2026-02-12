三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

獅子岩や花の窟、熊野古道など、県内屈指の世界遺産を有するまち、熊野市。

去年は、29市町中最下位という悔しい結果でしたが、今年は去年以上に練習を積み重ね、チーム一丸となって伊勢路を駆け抜けます。

目標は最後までタスキをつなぐこと。その思いを胸に、市内から選りすぐりのランナーたちが集まりました。

チームを第1回大会から率いてきた川村宏也監督は「今年のチームは大会経験者も多く、とても仲の良いチームになりました」とチームの特徴を話します。

1区にエントリーしている榎本心幸選手は午年生まれで初出場「いつも通りに頑張ります」と気合を入れます。

7区にエントリーしている杉下佳純選手は空手で全国大会に出たことも「自分の区間でタスキが途切れないように頑張ります」と、タスキをつなぐことを誓いました。

9区にエントリーしている稲垣好美選手は川越町の優勝メンバー「久しぶりの美し国三重市町対抗駅伝ということで、楽しんで走りたい。熊野市のタスキを最後までつなげられるように精一杯頑張ります」と、意気込みを語ります。

3区にエントリーしている足立無唯選手は「中学から陸上をしてきて、最後の駅伝となる。仲間のために精一杯頑張りたい」と、中学生最後の自分の可能性に挑戦します。

全員でタスキをつなげるようチーム一丸で頑張ります。