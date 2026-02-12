日産「新たな“5人乗りセレナ”」発売！

「家族のためのミニバン」として1991年の誕生以来愛され続けてきた日産「セレナ」は、2026年に35周年という大きな節目を迎えます。

このロングセラーモデルがさらなる進化を遂げ、2025年12月18日にマイナーチェンジが発表され、現行の6代目が持つ広々とした室内空間や利便性はそのままに、現代のニーズに応えるデザインの刷新とデジタル機能の強化が図られています。

今回の改良で特に目を引くのは、エクステリアの変化です。象徴的な最上位グレード「LUXION（ルキシオン）」と、スポーティな「ハイウェイスターV」のフロントグリルやアルミホイールのデザインが一新され、より精悍な表情へと生まれ変わりました。

ルキシオンの内装には、肌ざわりとフィット感に優れた新素材「テーラーフィット2」が採用され、プレミアムな空間が演出されています。また、ボディカラーには「ムーンボウブルー」をはじめとする3つの新色が加わり、選択の幅が広がりました。

テクノロジー面での大きな進化として、セレナ初となるGoogle搭載の「NissanConnectインフォテインメントシステム」がメーカーオプションに設定されたことがあげられます。

これにより、車内の大画面でGoogleマップやアシスタントを直感的に操作できるようになり、ドライブの快適性が劇的に向上しました。

さらに、スマートフォンの通知機能や、自車周辺を3Dで確認できる「インテリジェントアラウンドビューモニター」の最新機能なども盛り込まれ、安全性と利便性の双方が底上げされています。

また、アクティブな層に向けて、日産モータースポーツ＆カスタマイズから新たな提案として「マルチボックス」仕様が2026年2月12日に発売されました。

マルチボックスは、その名の通り荷室に鎮座する大容量の収納ボックスを核とした独創的なモデルです。

2列シート・5人乗りのレイアウトを採用しており、広大な荷室空間の中央に多機能なボックスを配置することで、ミニバンを単なる移動手段から「動く秘密基地」へと変貌させています。

マルチボックスの最大の特徴は、収納としての利便性と、車内での過ごし方を大きく変える多機能性にあります。

ボックスは上面からも側面からも開閉できる設計となっており、荷物の出し入れが非常にスムーズにおこなえます。内部には可動式の仕切りが備わっているため、散らかりがちなアウトドアギアや災害用の備蓄品なども、用途に合わせてきれいに整理することが可能です。

ボックスの天板はテーブルとして、ボックス自体はベンチとして活用できるため、車内での食事やデスクワークをカフェのように快適に楽しむことができます。

また、このボックスは空間を立体的に活用する役割も担っています。ボックスの上に荷物を置くことで荷室を上下2段に仕切ることができ、限られたスペースを無駄なく使い切ることが可能。

さらに、オプションの「CORDURA（コーデュラ）」製ベッドマットを組み合わせれば、ボックスを土台としたフラットな就寝スペースが完成します。

ベッド下に荷物を完全に隠せるため、車中泊の際も居住空間を広く清潔に保てるのが大きな利点です。

このように、ボックスを中心に収納・作業・休息のすべてが完結する設計となっており、アクティブなライフスタイルを追求するユーザーにとって、これ以上ない心強い相棒となるでしょう。

セレナの価格（消費税込）は、ガソリン車が278万5200円から、e-POWER車は329万3400円から499万8400円です。

新設定のマルチボックスは、ガソリン車とe-POWER車を合わせて357万2800円から473万5500円で展開されます。