LISA（BLACKPINK）が日本でスノーボードを楽しむ様子が大きな話題となっている。

「Now accepting applications for （スノーボードの絵文字） instructor（スノーボードインストラクターの募集を開始しました）」と綴り、LISAはNITROのスノーボードに、JACQUEMUSとNikeによるコラボコレクションに身を包んだ姿を公開した。スノボードケースには「HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT」と書かれており、その場所が長野県の白馬村にある白馬岩岳マウンテンリゾートであることが分かる。

LISAはリフトに乗った先で満面の笑みを浮かべ、板をはめてコースへと向かった。さらにスキー場では鉄板メニューと言っていいカツカレーを食べ、ノンアルコールの「よわない檸檬堂」を飲んだり、バスに乗って町を歩くアンニュイな表情など、多くのプライベートショットを公開している。

コメント欄には「気づいた人いるのかなぁ？」「ゴーグルで顔が全部隠れるほど小さい」などのコメントが寄せられている。

