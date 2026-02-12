全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は20種類以上もの味を楽しむことができるフレンチフライ、いわゆるフライドポテトの専門店をご紹介します。見た目のインパクトにも注目です。

新潟市秋葉区に店を構えるフレンチフライ専門店『BESTIE FRENCH FRIES』。



【藤森麻友アナウンサー】

「フレンチフライ、ポテトの上に具材がたっぷりのっています」



様々なフレーバーの塩で味付けされたメニューのほか…





【BESTIE FRENCH FRIES 林孝志 代表】「フレンチフライがご飯代わりで、おかずがフレーバー系だったり、ソースだったり。お肉だったり」ポテトの上にボリューミーな具材がのせられたメニューも人気だと言います。約25種類あるメニューの中で店のおすすめが〈カルニタス 1280円〉。【大河原瑠美マネージャー】「（カルニタスは）メキシコの定番料理でタコスに使われる肉」まずは、クミンなど3種類のスパイスを入れ豚肉を2時間半煮込んでいきます。その隠し味はというと…【大河原瑠美マネージャー】「コーラとオレンジジュース。入れると、お肉がやわらかくなる。（味も）少し甘みがつく」そして、フレンチフライにおいて何よりも大切なのはもちろんジャガイモ。【大河原瑠美マネージャー】「命。一番のメインなので」ジャガイモ本来の味を楽しんでもらおうと、皮がついたまま太めにカットすることがポイントだといいます。【大河原瑠美マネージャー】「太いと、中身がしっとりする」そこに、県産の米粉などをまとわせ、180℃の油で2度揚げし、最後に煮込んだ具材をかければボリューミーな一皿の完成です。【藤森麻友アナウンサー】「カルニタス自体はスパイシーな香りがしますが、甘味もあって、ジャガイモ本来のうまみとマッチしてクセになる味。そして豚肉もホロホロです」

ほかにもメニューの中にはスイーツ系も。砂糖とバターを絡めた〈シュガーバター〉はジャガイモの食感がより楽しめる一品でした。



【藤森麻友アナウンサー】

「外はカリカリで中はしっとり。甘さとしょっぱさでどんどん食べたくなります」



【林孝志 代表】

「楽しい場所にはフレンチフライが合うという（テーマ）にしている。店内でもフレンチフライを食べて、珍しいものも出しているので、それについてワイワイ楽しんでもらいながら、過ごしてもらいたいなと思っている」



家族や友達と一緒に、あるいは一人でも。種類豊なフレンチフライが多くの人を楽しませてくれそうです。