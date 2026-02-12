CORTIS、「D AWARDS DREAMS」でも新人賞「賞を原動力に、自分たちならではのカラーを込めた新しいアルバムと共に戻ってくる」
5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が11日、韓国・ソウルの高麗大学校化汀体育館で開催された『2026 D AWARDS with upick』で新人賞「D AWARDS DREAMS SILVER LABEL」を受賞。メンバーは、映像を通じて受賞の喜びを伝えた。
【写真】coolな立ち姿！『AAA 2025』2冠に輝いたCORTIS
CORTISは「一生に一度しかない新人賞を受賞できたのは、COER（ファンネーム）の皆さんのおかげである。心から愛し、感謝している。デビュー作品の楽曲、振付、映像はメンバー全員で作り上げた。悩みやプレッシャーも大きかったが、ファンの皆さんの反応一つひとつがやりがいとなり、僕たちが進むべき方向性を示してくれた」と真摯な想いを語った。
さらに「新人賞は『これからも頑張れ』という意味を込めて贈られた賞だと受け止めている。COERの皆さんの誇りとなれるよう、努力する姿をお見せしたい。本日いただいた賞を原動力に、自分たちならではのカラーを込めた新しいアルバムと共に戻ってくる。CORTISがこれからどれほど面白く、かっこよくなっていくのか、ぜひ見守ってほしい」と抱負を語り、新譜への期待を高めた。
CORTISは『2026 D AWARDS with upick』をはじめ、『2025 MAMA AWARDS』『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025』『第40回ゴールデンディスクアワード』で新人賞を総なめにしている。現在、4月のカムバックを目標に、新譜の準備を本格化させている。
なお、CORTISは13日午後2時、アニメーション『GOAT』の挿入歌「Mention Me」の音源をリリースする。『GOAT』はハリウッドの大手制作会社ソニー・ピクチャーズ・アニメーションの新作で、『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』の制作陣が再集結。NBAのスター選手であるステフィン・カリー（Stephen Curry）がプロデューサーとして参加している。カムバックを前にリリースされる新曲であり、グループ初のOST参加という点でも大きな注目が集まっている。
【写真】coolな立ち姿！『AAA 2025』2冠に輝いたCORTIS
CORTISは「一生に一度しかない新人賞を受賞できたのは、COER（ファンネーム）の皆さんのおかげである。心から愛し、感謝している。デビュー作品の楽曲、振付、映像はメンバー全員で作り上げた。悩みやプレッシャーも大きかったが、ファンの皆さんの反応一つひとつがやりがいとなり、僕たちが進むべき方向性を示してくれた」と真摯な想いを語った。
CORTISは『2026 D AWARDS with upick』をはじめ、『2025 MAMA AWARDS』『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025』『第40回ゴールデンディスクアワード』で新人賞を総なめにしている。現在、4月のカムバックを目標に、新譜の準備を本格化させている。
なお、CORTISは13日午後2時、アニメーション『GOAT』の挿入歌「Mention Me」の音源をリリースする。『GOAT』はハリウッドの大手制作会社ソニー・ピクチャーズ・アニメーションの新作で、『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』の制作陣が再集結。NBAのスター選手であるステフィン・カリー（Stephen Curry）がプロデューサーとして参加している。カムバックを前にリリースされる新曲であり、グループ初のOST参加という点でも大きな注目が集まっている。