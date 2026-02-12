【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第６日の１１日、スノーボード男子ハーフパイプ予選で、連覇を狙う平野歩夢（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８５・５０点で７位となり、上位１２人による決勝に進んだ。

戸塚優斗（２４）（ヨネックス）が２位、山田琉聖（１９）（ＪＷＳＣ）が３位、平野流佳（２３）（ＩＮＰＥＸ）が５位で日本勢は４人全員が予選を通過した。

フリースタイルスキー女子モーグル決勝では、冨高日向子（２５）（多摩大ク）が７８・００点で４位。３位と同点だったが、ターン点の差でメダルに届かなかった。

◇

手負いの前回王者が、不屈の精神力で戦いの舞台に戻ってきた。１回目、平野歩がスタートすると、会場からはどよめきに似た歓声が沸き起こった。

縦２回転、横４回転を成功させるなど、軽やかに技を決めて滑りきった。「このけがの状態にしては、良い滑りができたほうかな」。時折笑顔を見せながら振り返った。

１月１７日のワールドカップ（Ｗ杯）で着地に失敗し、顔と膝を雪面に強打した。「終わった」――。診断は、骨盤を構成する腸骨の骨折。直後は車いすと松葉づえが必要なほどの重傷だが、「戻れる可能性が１％でもあるなら滑りたい」という思いでイタリアに乗り込んだ。

万全の状態には程遠く、技の難度は下げざるを得なかった。２回目は体勢を崩す場面もあった。「やりたいこととは違う形だったけど、痛みありきだったのでしょうがない」

それでも、けがを経験でカバーして予選通過。平野歩はいつものよどみない口調で言った。「自分が積み上げてきたものを出し切れればなと。悔いなく、シンプルにやるべきことをやるだけ」。覚悟を決め、決勝に向かう。（小沢理貴）