新井恵理那「胸元がキラキラ」シースルードレス姿に熱視線「大人な雰囲気」「上品で美しい」
【モデルプレス＝2026/02/12】フリーアナウンサーの新井恵理那が2月10日、自身のInstagramを更新。イベントMC時の衣装を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳美人アナ「大人な雰囲気」素肌透けるシースルードレス姿
新井は「先日、企業様のイベントMCを務めました」と報告。この日の衣装に関して「胸元がキラキラしていて 落ち着いた色味でありながら華やかさもあり、厳かな気持ちにぴったりでした」と感想をつづり、デコルテと二の腕部分がシースルーで、胸元がキラキラ輝いているエレガントなアンクル丈のドレス姿を公開している。
この投稿に「可愛い姿」「とっても綺麗」「シースルードレス似合ってて素敵」「大人な雰囲気」「上品で美しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳美人アナ「大人な雰囲気」素肌透けるシースルードレス姿
◆新井恵理那、シースルードレス姿公開
新井は「先日、企業様のイベントMCを務めました」と報告。この日の衣装に関して「胸元がキラキラしていて 落ち着いた色味でありながら華やかさもあり、厳かな気持ちにぴったりでした」と感想をつづり、デコルテと二の腕部分がシースルーで、胸元がキラキラ輝いているエレガントなアンクル丈のドレス姿を公開している。
◆新井恵理那の投稿に反響
この投稿に「可愛い姿」「とっても綺麗」「シースルードレス似合ってて素敵」「大人な雰囲気」「上品で美しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】