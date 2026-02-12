木村文乃、手作りバレンタイン菓子を公開「見た目からテンション上がる」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】女優の木村文乃が2月10日、自身のThreads（スレッズ）を更新。手作りのバレンタイン菓子を披露し、反響が寄せられている。
◆木村文乃、手作りのバレンタイン菓子を公開
木村は、2月6日に自身のThreads（スレッズ）で「バレンタインどうしようかなぁ…YouTube撮ったら見たいですか？私和食に偏ってるのでお菓子作りはあまり自信が無いのだけど…」と投稿。その際に「見たい」というコメントが多数あったことから、10日の投稿で「背中押してくれたお陰様で」とつづり、ココアクッキーと甘いクリームを挟んだ菓子を表面にまぶしたバレンタイン菓子の写真を披露した。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「動画待ってます」「何のお菓子か楽しみ」「見た目からテンション上がる」「レシピを知りたい」「真似したい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
