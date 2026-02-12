原日出子、娘との晩御飯メニュー3品公開「野菜たっぷりで美味しそう」「仲良しで羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】女優の原日出子が2月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩御飯のメニューを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優「お酒に合うメニュー」芽キャベツのペペロンチーノなど晩御飯3品
原は「晩御飯 っていうより おつまみ」「昨夜は 娘ちゃんと2人 女子はお野菜大好き」とつづり、晩御飯のメニューを投稿。「蓮根とズッキーニとチーズの重ね焼き」「芽キャベツのペペロンチーノ」「美味しい冷凍餃子」とコメントを添え、それぞれの料理の写真を公開した。
更に「娘ちゃん ハイボール 私 前夜の残りの赤ワイン」と続け、野菜たっぷりの料理をつまみにそれぞれが好みのアルコールを楽しみ「いっぱいおしゃべりしながらの楽しいディナー」と、楽しい夜だったことを報告している。
この投稿に「野菜たっぷりで美味しそう」「娘さんと仲良しで羨ましい」「女子会最高」「お酒に合うメニュー」「食が進みそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆原日出子、娘との晩御飯メニューを公開
◆原日出子の投稿に反響
