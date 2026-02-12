プロとアマチュアゴルファーのインパクトの違いとは！？

プロとアマチュアゴルファーのインパクトの違い

二点吊り子の要素がないとプロのようには打てない

長い棒を斜めに振るのに振り子運動がふさわしくないことはおわかりいただけたと思いますが、これは長い棒をクラブに持ち替えても同じです。短いぶん振りやすくはなっても、振り子で振り続ける限り、そのデメリットが解消するわけではないからです。

そこで必要になるのが二点吊り子運動です。二点によって吊られた棒は水平に動く性質があります。ここでいうなら、体の正面に腕を垂らし、クラブを持った状態で手を左右に動かす感じです。このとき、ヘッド側とグリップエンド側の移動距離は等しくなる。これが二点吊り子運動です。

プロとアマチュアの方のインパクトの違いは、二点吊り子が入っているかいないかの違いです。ずっとそういわれてきたせいもあり、アマチュアの方のスイングには振り子運動を想起させる動作が多く見受けられます。最たるものがダウンスイング時のキャスティング(手首がほどける動き)。ハンドレートになってインパクトでロフトが寝るため、いわゆるすくい打ちになってエネ ルギーが上に逃げてしまいます。

これに対し、プロはハンドファーストでインパクトするためロフトが立ちます。ヘッドの軌道はゆるやかなダウンブローになりますから、ボールには目標方向に強い推進力が得られます。ボールは上がりづらいですが、プロはパワーもヘッドスピードもあるので問題ない。悪いライでもコントロールしやすいというメリットもあります。

すでに述べたように、振り子運動は位置エネルギーによる慣性モーメントがエネルギーの主体でネガティブなものです。一方、プロは自分の力でクラブを動かし、ポジティブにボールにエネルギーを与えている。スイングに二点吊り子の要素がないとプロのようにはなりません。

ということで、キープレフト理論では、「クラブを体の左側にキープする」、「二点吊り子運動を使う」、この二つがポイントになります。ひとまずは、これらを知っておいてください。

