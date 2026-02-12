ゴルフのロイヤル・アンド・エンシェント・クラブ（Ｒ＆Ａ）とアジア太平洋連盟は１２日、第９回アジア太平洋女子アマチュア選手権を来年４月２２〜２５日に茨城県の太平洋クラブ美野里コースで開催すると発表した。日本開催は、安田祐香（ＮＥＣ）が優勝した１９年大会（茨城・ザ・ロイヤルＧＣ）以来、８年ぶり２度目となる。

太平洋クラブ美野里コースは、日米女子ツアー共催のＴＯＴＯジャパンクラシックがこれまで４度行われ、今年も同会場で開催。優勝者にはＡＩＧ全英女子オープン、シェブロン選手権、エビアン選手権のメジャー３大会やオーガスタナショナル女子アマなどの出場権が与えられる。

Ｒ＆Ａのマーク・ダーボン最高責任者は「私たちは、太平洋クラブによるアマチュアゴルフへの多大な支援に心から感謝しており、来年のアジア太平洋女子アマチュア選手権で美野里コースが地域の女子アマチュア選手たちのための素晴らしい舞台となることを楽しみにしています」と期待を寄せた。

１９年大会覇者の安田は「多くの日本人選手の活躍で大会を盛り上げてくれることを期待しています」とコメントした。