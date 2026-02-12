物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は1月29日に亡くなった元幕内・戦闘竜（せんとりゅう）を取り上げる。

【写真を見る】2場所連続V ウクライナ出身の21歳「安青錦」

戦後初のアメリカ本土出身力士

肩から胸にかけムキムキと盛り上がった筋肉。弾丸のような突進力で圧倒する猛烈な突き、押し。大相撲の元幕内、戦闘竜は強い印象を残す力士だった。

相撲ジャーナリストの大見信昭さんは振り返る。

「身長は176センチと小柄。体格を補うための、けれん味に走らず、相手の懐に飛び込んでいく正攻法の相撲でした。戦闘竜は父の故郷アメリカのセントルイスに漢字を当てたしこ名。本人は穏やかでしたね」

1969年、東京生まれ。父はアメリカ空軍に所属し、立川の基地に勤務。母は日本人だ。本名はヘンリー・アームストロング・ミラーで6歳まで日本で育ち、セントルイスへ。高校時代はアメリカンフットボールで活躍。将来のプロ入りは確実とみられていたが、左膝じん帯を断裂した。

失意の底、鍛えた体は相撲で通用する、と母方の親戚に勧められ、単身で来日、友綱部屋に入門した。88年名古屋場所で初土俵。

アメリカの力士といえば、高見山（64年初土俵）、小錦（82年初土俵）、曙（88年初土俵）のようにハワイ出身。アメリカ本土の力士は戦前に日系2世がいただけで、戦闘竜は戦後初と話題になる。初の黒人力士とも呼ばれたのは、父のルーツによるものだ。

仲間以上の信頼のきずな

88年秋場所で序ノ口優勝。年齢、初土俵の年、母国が共通する曙を意識していた。

「順調に番付を上げる曙に対し、戦闘竜はアメフトで負った膝のケガに悩まされた」（大見さん）

6年を要して94年九州場所で新十両に昇進。

「友綱部屋の雰囲気が合っていた。親方（元関脇の魁輝）は温厚で面倒見が良い。部屋でほぼ同期の魁皇（元大関、現在の浅香山親方）との間に仲間以上の信頼のきずなが生まれた。稽古で魁皇の胸を借りて鍛えられ、あきらめずに上がってこい、と励まされた。海外出身力士への風当たりが今より強い時代に“気は優しくて力持ち”な魁皇の人柄にも助けられた」（大見さん）

十両から陥落しても4年以上をかけて返り咲く。2000年名古屋場所で初入幕。初土俵から12年がたっていた。03年九州場所で引退。最高位は前頭十二枚目で幕内在位は3場所限り。

「30歳を超えても衰えを感じさせなかった。印象に比べ大きな実績は残していませんが、15年間も粘り強く戦った」（大見さん）

「曙より先に勝つ」

引退早々、プロ格闘技界から声がかかっている。

格闘技記者の大谷泰顕さんは思い返す。

「03年の大みそか、K-1に参戦した元横綱の曙がボブ・サップに1ラウンドでKO負け。格闘家への転身を表明した戦闘竜は“格闘技で曙より先に勝つ”と公言した。PRIDEでデビューして2試合目で勝利。リング上で“相撲は強いんだよ”とマイクを持ちアピールした姿を覚えています。曙と競う意識より、元力士として相撲の名誉を取り戻し、相撲の誇りを持って戦うという心意気が伝わってきた」

原因不明の難病

力士時代の01年に結婚。妻の父が経営する会社で朝から夕方まで働き、深夜までトレーニング、試合に臨んでいた。13年、43歳で格闘家を引退。その後波乱が。

18年に離婚。23年に5歳年下の女性と再婚、食品会社の営業職に就いた。だが、24年10月、原因不明の難病、サルコイドーシスと診断される。戦闘竜の場合、肺に小さな瘤のような腫れ物ができ、肺機能が著しく衰えた。

昨年5月に入院。鼻に管をつないでの酸素吸入が欠かせず、肺移植の準備を進めていた。毎月約30万円の入院費用を夫妻では捻出できず寄付を募っていた。

1月29日、56歳で逝去。

魁皇は親方となっても戦闘竜の盟友だった。亡くなった当日も見舞いに向かう途中で、わずかな差で会えなかった。形は違えど若き日の志を貫き、相撲道を全うした両人である。

