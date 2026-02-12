山里亮太とバカリズムのダブルMCでお届けするニュータイプのクイズ番組「山里＆バカリのクイズ！絶滅危惧職人図鑑」がスタートした。この番組は、世の中で絶滅の危機に瀕している職人たちに密着取材し、その職人技や生き様をクイズ形式で学んでいこうという、“知的”で“高尚”な番組だ。

初回は日本最後のセルロイド人形作りの職人（79歳）に、くまだまさしが密着。VTRの途中で３問のクイズが出題され、スタジオにいるバカリズムとゲスト解答者（初回はカナメストーン山口、オダウエダ植田）が次々と答え、MCの山里がその解答に対してコメントしていく。アシスタントは武元唯衣（櫻坂46）。まるで大喜利番組のようだが、これはあくまでもクイズ番組である。なぜなら、各問題に対して必ず正解があるからだ。ところが初回１問目の正解から、スタジオを困惑させてしまうことになろうとは…。

職人は、先代の父親が昭和のはじめ頃に開発した「ミーコちゃん」というセルロイド人形“だけ”を作り続けている平井英一さん。ミーコちゃん作りの工程にくまだもスタジオも興味津々だ。そして出されたクイズは、80年もの間作られてきたセルロイド人形作りで、「代々受け継がれる秘伝の技術は？」というもの。それに対するパネラーたちの解答は！？

バカリズム「最終的な仕上げの作業なんですけど、口からご飯詰めする。最後に、びっしりと。最後、輪切りにするんで」

山口「肩が外れたときに入れることができる」

植田「筋肉一族に代々続く、金のマスクと作り方が一緒」

など大喜利番組かのような解答が続出した。

そして正解は…？「特にねえ、ないんですけどねえ」というクイズ番組にあるまじきものだった。職人さんは謙遜している可能性もあるため、くまだがねばったが、「特に何もない」とはっきり言われてしまった。この前代未聞の正解に、スタジオに困惑が広がるばかり。

そして、実は平井さんは2024年に結婚したばかりだというのです！それが妻の節子さん（78歳）です。英一さんは初婚で、節子さんだという。再婚節子さんとは30代の時に知り合っていたそうで、当時から愛想の良い人だからいいなと思っていたそう。8年前に節子さんのご主人が亡くなり、その後見事にゴールイン。

そんな節子さんからもクイズが！「（2024年に結婚したての）妻が夫に対して困っていることは？」このクイズにもまたもやパネラーたちは大喜利さながらの解答を続出！しかし、正解は予想をはるかに上回る内容だった…！

なんと正解は「ラブホテルに誘わないでください」と節子さんが解答！くまだも思わず「え、え、ちょっと待ってなんて言いました！？」と驚き。英一さんいわく「男だから決まってるじゃないですかムラムラしますよ」と赤裸々に語った。

バカリズムが苦笑いをするしかなかった、未だかつてない知的探究クイズ番組の誕生の様子は、2月9日に放送された「山里＆バカリのクイズ！絶滅危惧職人図鑑」（ABCテレビ）で放送された。TVerでも無料配信中。