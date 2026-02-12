1着賞金1000万ドル（約15億6000万円）を懸けた「第7回サウジカップ」（G1、14日、キングアブドゥルアジージ、ダート1800メートル）は11日、サウジアラビアの首都リヤドで公開枠順抽選会が開かれ、出走馬14頭の枠順が決まった。

日本調教馬はサンライズジパング（牡5＝前川）が1番枠、フォーエバーヤング（牡5＝矢作）は6番枠、ルクソールカフェ（牡4＝堀）は10番枠。昨年BCダートマイルを制した米国のナイソス（牡5＝バファート）は12番枠に入った。

出走馬（左から馬番、ゲート番の順）と負担重量、騎手は以下の通り。

1 3 バニシング 57アルファライディ

2 9 ビショップスベイ 57アルバラード

3 6 フォーエバーヤング 57坂 井

4 2 ハキート 57バルザローナ

5 10 ルクソールカフェ 57モレイラ

6 13 ムハリー 57フェレイラ

7 7 ネバダビーチ 57オルティスJr.

8 12 ナイソス 57プ ラ

9 11 ラトルンロール 57ロザリオ

10 5 スターオブワンダー 57オスピーナ

11 1 サンライズジパング 57マーフィー

12 14 サンダースコール 57タドホープ

13 8 タンバランバ 57J・ドイル

14 4 アミーラトアルザマーン55ムーア