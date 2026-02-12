スポニチ

　1着賞金1000万ドル（約15億6000万円）を懸けた「第7回サウジカップ」（G1、14日、キングアブドゥルアジージ、ダート1800メートル）は11日、サウジアラビアの首都リヤドで公開枠順抽選会が開かれ、出走馬14頭の枠順が決まった。

　日本調教馬はサンライズジパング（牡5＝前川）が1番枠、フォーエバーヤング（牡5＝矢作）は6番枠、ルクソールカフェ（牡4＝堀）は10番枠。昨年BCダートマイルを制した米国のナイソス（牡5＝バファート）は12番枠に入った。

　出走馬（左から馬番、ゲート番の順）と負担重量、騎手は以下の通り。

1　3　バニシング　　　　　　57アルファライディ

2　9　ビショップスベイ　　　57アルバラード

3　6　フォーエバーヤング　　57坂　井

4　2　ハキート　　　　　　　57バルザローナ

5　10　ルクソールカフェ　　57モレイラ

6　13　ムハリー　　　　　　57フェレイラ

7　7　ネバダビーチ　　　　　57オルティスJr.

8　12　ナイソス　　　　　　57プ　ラ

9　11　ラトルンロール　　　57ロザリオ

10　5　スターオブワンダー　57オスピーナ

11　1　サンライズジパング　57マーフィー

12　14　サンダースコール　57タドホープ

13　8　タンバランバ　　　　57J・ドイル

14　4　アミーラトアルザマーン55ムーア