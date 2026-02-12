藤田観光<9722.T>は一時ストップ安。祝日前１０日取引終了後、投資ファンドの日本産業推進機構グループ（ＮＳＳＫ）が管理・サービス提供を行う投資事業有限責任組合とＬｉｍｉｔｅｄ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐが出資するＮＳＳＫ－ＧＡＭＭＡ２と資本・業務提携契約を締結したと発表した。藤田観の大株主であるＤＯＷＡホールディングス<5714.T>が保有株の一部（１４９８万株、議決権ベースで２５％）をＮＳＳＫ－ＧＡＭＭＡ２へ譲渡する。



あわせて、ＤＯＷＡが実施する自社株買いに応募し、保有株の一部を売却すると発表した。これに伴い、投資有価証券売却益として６５億４３００万円が発生する見通し。１２日に予定する２５年１２月期連結決算の発表時に、これを織り込んだ２６年１２月期業績予想を開示するという。株価は直近まで大きく上昇しており、目先その反動が出ているようだ。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS